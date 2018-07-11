الكشف عن موقف ريال مدريد من إقامة حفل وداع لـ "رونالدو"

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن النادي الملكي بصدد تنظيم حفل وداع لنجمه السابق كريستيانو رونالدو المنتقل إلى يوفنتوس الإيطالي.

وأكدت الصحيفة أن جميع عشاق "الدون" في مدريد يشعرون بالحزن بعد رحيل أيقونة الفريق، الذي ساهم في الفوز بـ4 بطولات دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت "ماركا" أن إدارة الميرنغي لا تزال تصر على إقامة حفل وداع لكريستيانو رونالدو، وهو خيار لم يستبعد حتى الآن، حتى بعد إعلان رحيله نهائيا عن الفريق.

وقال كريستيانو في وداعه: "هذه السنوات في الريال وفي هذه المدينة الرائعة، ربما كانت أسعد أيام حياتي، ليس لدي سوى مشاعر الامتنان العظيمة لهذا النادي ولهذه الجماهير ولهذه المدينة، لا يسعني إلا أن أشكرهم جميعا على الحب والعاطفة التي حصلت عليها منهم".

المصدر: وكالات