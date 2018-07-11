الأوكراني يارمولنكو من دورتموند إلى وست هام

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني الأربعاء، أن مهاجمه الأوكراني أندريه يارمولنكو، سينتقل إلى فريق وست هام يونايتد الإنجليزي، بعد موسم واحد فقط أمضاه مع الفريق الألماني.

وبحسب وسائل الإعلام، فقد بلغت قيمة الصفقة 20 مليون يورو.

وكان الدولي الأوكراني (28 عاما) التحق ببوروسيا دورتموند أواخر أغسطس الماضي من دينامو كييف، وحل بدلا من الفرنسي عثمان ديمبيلي المنتقل إلى برشلونة.

واستهل يارمولنكو الموسم المنصرم بقوة مع بوروسيا دورتموند وسجل 6 أهداف في المسابقات المختلفة التي خاضها الفريق، قبل أن يتعرض للإصابة في نهاية يناير، ويغيب تاليا شهرين عن الملاعب. وبعد عودته، لم يكن أساسيا في تشيكلة الفريق حتى نهاية الموسم.

وكان وست هام وهو أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، تعاقد مع صانع ألعاب أرسنال السابق جاك ويلشير والحارس البولندي لوكاس فابيانسكي من سوانسي سيتي، والمدافع عيسى ديوب من نادي تولون الفرنسي، في سعي مدربه الجديد التشيلي مانويل بيليغريني لإعادة بناء الفريق تحضيرا لموسم 2018-2019 الذي يستهله بمواجهة ليفربول.

المصدر: أ ف ب