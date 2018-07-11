الجزائري محرز يتجاوز المصري صلاح والغيني كيتا

بات النجم الجزائري رياض محرز بانتقاله من ليستر سيتي إلى نادي مانشستر سيتي أغلى لاعب عربي وإفريقي.

ووقع الدولي الجزائري أمس عقد انضمامه للـ"السيتي"، مقابل 68 مليون يورو، ليضرب بذلك عصفورين بحجر واحد، حيث انتزع لقب أغلى لاعب عربي من المصري محمد صلاح، الذي انتقل صيف العام الماضي إلى ليفربول الإنجليزي مقابل 42 مليون يورو، كما بات النجم الجزائري أغلى لاعب إفريقي في التاريخ، حيث تجاوز الغيني نابى كيتا، الذي انضم في "الميركاتو الصيفي" الحالي إلى ليفربول قادما من لايبزيغ الألماني، مقابل 60 مليون يورو.

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تجدر الإشارة إلى أن محرز كان قد انضم إلى ليستر عام 2014 قادما من نادي لوهافر الفرنسي، مقابل 400 ألف جنيه استرليني فقط.

المصدر: وكالات