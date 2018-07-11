بيليه يعلق على انتقال رونالدو

وجه الأسطورة البرازيلية بيليه، رسالة إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المنتقل حديثا إلى صفوف نادي " السيدة العجوز" منوها إلى أنه اتخذ القرار الصحيح بعد 9 سنوات مع ريال مدريد.

وكتب بيليه، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مبروك يا كريستيانو، كان من الصعب الانضمام إلى فريق آخر بعد فترة طويلة في سانتوس ولكن كان هذا هو التحرك الصحيح، فالأبطال لا يتعبون من التحديات الجديدة".

وأمضى البرازيلي بيليه 18 عاما في نادي سانتوس قبل إنهاء مسيرته مع نيويورك كوزموس الأمريكي لذلك فهو يفهم قرار رونالدو بشكل كبير.

وكان يوفنتوس قد أعلن، أمس الثلاثاء، رسميا انضمام النجم كريستيانو رونالدو إلى صفوف البيانكونيري، لمدة أربع سنوات مقابل 100 مليون يورو، وبراتب سنوي قدره 30 مليون يورو، حسب تقارير صحفية.

المصدر: وكالات