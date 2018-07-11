رونالدو يسبب الصداع للملياردير الروسي أبراموفيتش ماك تشيلسي

ذكرت تقارير صحفية بريطانية، أن هناك حالة من الرعب داخل نادي تشيلسي الإنجليزي، بعد الإعلان رسميا عن رحيل النجم كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد، وانضمامه إلى يوفنتوس.

ورجحت هذه التقارير أن ريال مدريد سيتجه الآن إلى التعاقد مع اللاعب البلجيكي الدولي إيدين هازارد، نجم فريق تشيلسي الإنجليزي، الذي يملكه الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، لتعويض رحيل النجم البرتغالي.

وذكرت تلك التقارير أن ريال مدريد معجب منذ سنوات طويلة بالنجم البلجيكي البالغ من العمر 27 عاما، لاسيما وأن هازارد نفسه يحلم بارتداء قميص الميرنجي.

وصرح هازارد، خلال وجوده مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم المقامة في روسيا، بأنه يرغب في الانتقال إلى صفوف ريال مدريد، وأن النادي الملكي يعلم ما عليه فعله من أجل التعاقد معه.

المصدر: وكالات