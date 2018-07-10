أول تصريح لمدرب فرنسا عقب بلوغ نهائي مونديال روسيا 2018

أعرب المدير الفني لمنتخب فرنسا، ديدييه ديشامب، عن سعادته وفخره بلاعبي بلاده، بتأهل "الديوك"، اليوم الثلاثاء، إلى نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في روسيا.

وقال ديديه ديشامب، عقب الفوز على بلجيكا (1-0)، في المربع الذهبي: "أرفع القبعة أمام اللاعبين والجهاز الفني المعاون لي، أشعر بالفخر والاعتزاز بالمجموعة المتميزة من اللاعبين الذين أدربهم، فرنسا وصلت للنهائي رغم صغر سن اللاعبين، وواجهنا منتخبًا صعبًا للغاية ولكننا مررنا من أمامه".

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وأضاف المدرب الفرنسي: "لقد عملنا جيدًا على الجانب الدفاعي، وكان بالإمكان أن نسجل أهداف أكثر من خلال الهجمات المرتدة، تعاملنا كمجموعة وللجميع الحق في الاحتفال بالنجاح، إن كنا في النهائي اليوم فذلك بفضل نجاح الفريق".

واختتم ديديه ديشامب، تصريحاته، بالقول: "قضينا 49 يومًا مع بعض، واجهنا كل الأمور الصعبة ومررنا منها، لابد الآن أن نفوز في المباراة النهائية، لا أنسى ما حدث في نهائي أوروبا أمام البرتغال وخسارتنا هذه المباراة، سنرى من سنقابله في النهائي وسنستعد له".

وسيكون منتخب فرنسا، بطل مونديال 1998، في المباراة النهائية، بانتظار الفائز من اللقاء الذي سيجمع منتخبي إنجلترا وكرواتيا، غدا الأربعاء، على ملعب "لوجنيكي"، في العاصمة موسكو.

المصدر: وكالات