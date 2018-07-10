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مباراة اليوم.. أسود متعطشة ونجوم أكثر عطشا للفوز بكأس العالم

10 يوليو 2018 | 21:33 GMT
مباراة اليوم.. أسود متعطشة ونجوم أكثر عطشا للفوز بكأس العالم
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Gleb Garanich / Reuters

ستتجه أنظار الساحرة المستديرة، اليوم الأربعاء، صوب ملعب "لوجنيكي" في العاصمة موسكو، الذي يحتضن مباراة من العيار الثقيل بين إنجلترا وكرواتيا، في الدور قبل النهائي لمونديال 2018.

وسيطلق حكم الساحة الدولي، كونيت شاكير، صافرة بداية هذا اللقاء، في تمام الساعة (18:00) بتوقيت غرينيتش، و(21:00) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

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ويتعطش منتخب "الأسود الثلاثة" إنجلترا، إلى التتويج باللقب العالمي، للمرة الثانية في التاريخ، بعد الفوز بكأس العالم عام 1966، التي أقيمت على الأراضي الإنجليزية، مهد كرة القدم.

بينما يمنّي منتخب كرواتيا "الناريون"، المدجج بالنجوم، النفس بالتتويج بلقب بطل العالم لأول مرة في تاريخه.

وسيكون الفائز في هذه المواجهة، على موعد في النهائي، مع منتخب فرنسا، بطل مونديال 1998، الذي وصل إلى المباراة النهائية لمونديال روسيا 2018، على حساب نظيره البلجيكي، إثر تغلبه عليه بهدف وحيد، الثلاثاء.

بينما سيكتفي الخاسر بمواجهة بلجيكا، للمنافسة على مركز "الترضية" الثالث.  

المصدر: RT

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