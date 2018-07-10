المدرب داليتش: لا أستطيع تخيل رد فعل كرواتيا في حال توجنا بالمونديال

قال مدرب المنتخب الكرواتي زلاتكو داليتش إنه غير قادر على تخيل ردود الفعل في بلاده في حال التتويج بلقب كأس العالم في روسيا، وذلك عشية لقاء إنجلترا في الدور نصف النهائي في موسكو.

وقال داليتش في مؤتمر صحفي الثلاثاء: "في الحقيقة أنا لا أتخيل ما سيحدث في كرواتيا إذا فزنا بكأس العالم"، قبل أن يضيف ممازحا "ربما لن يذهب أحد إلى العمل".

وأضاف في مؤتمره الصحفي في ملعب لوجنيكي المضيف لمباراة الأربعاء: "إذا كان الناس اعتبارا من الآن لا يذهبون كثيرا إلى العمل، تخيلوا ما سيحدث إذا فزنا"، ردا على سؤال بخصوص الوصفة التي ساهمت في تفوق منتخب بلاده، على رغم صغر مساحتها وتعدادها السكاني (نحو 4 ملايين نسمة فقط).

وأوضح: "كل شيء ممكن في بلدنا، لدينا 4 ملايين مدرب، و4 ملايين لاعب ... كل شيء ممكن (...) في الوقت الحالي، الجميع في الشارع للاحتفال، وبالطبع هذا سبب فخر عظيم بالنسبة لنا".

وبلغت كرواتيا الدور نصف النهائي للمرة الثانية في تاريخها والأولى بعد عام 1998، وهي تسعى لبلوغ المباراة النهائية للمرة الأولى.

وقال داليتش: "عدنا بعد 20 عاما (إلى نصف النهائي) وأنا متأكد من أننا نستحق ذلك. وأحد الأسباب المهمة التي تجعلنا نستحق ذلك، هي أننا استطعنا أن نجعل أكبر عدد من الناس سعداء في بلادنا".

وردا على سؤال حول الوضع البدني للمدافع شيمي فرساليكو وحارس المرمى دانيال سوباشيتش، بعد إصابتهما أثناء المباراة مع روسيا في ربع النهائي، قال داليتش "أريد لاعبين في حالتهم البدنية بنسبة 100٪".

المصدر: أ ف ب