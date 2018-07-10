مونديال روسيا.. ساوثغيت يأمل في مواصلة إنجلترا "كسر الحواجز"

أعرب مدرب المنتخب الإنجليزي غاريث ساوثغيت عن أمله في أن يواصل فريقه الشاب "كسر الحواجز" في كأس العالم 2018، وذلك عندما يلاقي كرواتيا الأربعاء في الدور نصف النهائي لمونديال روسيا.

وقال ساوثغيت في مؤتمر صحفي بملعب لوجنيكي الذي سيحتضن غدا مباراة المنتخبين: "جئنا إلى هنا للاستمتاع بكرة القدم، وطيلة مشوارنا كنا أحد أصغر الفرق (سنا) في البطولة، والفريق الأقل خبرة، لكننا لم نكن متأكدين تماما إلى أي مدى يمكن أن يذهب هذا الفريق".

وهي المرة الأولى التي تبلغ فيها إنجلترا الدور نصف النهائي لكأس العالم منذ مونديال إيطاليا 1990، علما أن منتخب "الأسود الثلاثة" لم ينجح قبل المونديال الروسي في تحقيق سوى فوز واحد في الأدوار الإقصائية للبطولات الكبرى منذ 16 عاما.

وبلغت إنجلترا الدور نصف النهائي في بطولة كبرى للمرة الأولى منذ كأس أوروبا على أرضها عام 1996، عندما أهدر ساوثغيت نفسه وقتها ركلة ترجيحية في المباراة التي خسرها منتخب بلاده أمام ألمانيا.

وأضاف المدرب الإنجليزي: "كان تعطش اللاعبين إلى الانتصارات جليا للعيان. لقد تعاملنا مع مواقف صعبة في المباريات".

وتابع ساوثغيت الذي سحق فريقه بنما 6-1 في الدور الأول وتخطى كولومبيا بركلات الترجيح في ثمن النهائي ثم تغلب على السويد 2-0 في ربع النهائي: "لقد كتبنا أجزاء عدة من التاريخ - حققنا أكبر فوز لإنجلترا في البطولة، أول فوز لنا في الأدوار الإقصائية منذ 10 سنوات، أول فوز في ربع النهائي منذ فترة طويلة، لذلك نحن نبحث فقط عن الحفاظ على وتيرة كسر هذه الحواجز (...) كانت رحلة ممتعة حقا ونحن نريد أن نواصلها".

وبلغت إنجلترا المباراة النهائية مرة واحدة في تاريخها وكانت عام 1966 على أرضها عندما ظفرت باللقب الأول والوحيد لها حتى الآن.

وأقر قائد فريق ليفربول جوردان هندرسون (28 عاما) وأحد اللاعبين الأكبر سنا في التشكيلة الشابة لساوثغيت، قائلا: "من الواضح أننا نحتاج إلى الكثير من الأشياء الجيدة من الماضي وجيل 1966 وما حققوه آنذاك، لكن ذلك كان منذ زمن بعيد. لا يستطيع العديد منا أن يتذكر ذلك".

المصدر: أ ف ب