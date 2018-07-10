الأوروغوياني توريرا إلى أرسنال الإنجليزي

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي تعاقده الثلاثاء، مع الأوروغوياني لوكاس توريرا لاعب الوسط الدفاعي في سمبدوريا الإيطالي، في صفقة مقدرة بـ25 مليون جنيه إسترليني.

وكان توريرا (22 عاما) ضمن تشكيلة منتخب بلاده التي بلغت ربع نهائي مونديال روسيا 2018 في كرة القدم قبل إقصائها ضد فرنسا.

وكتب الفريق اللندني الذي أنهى الموسم الماضي في المركز السادس ضمن الدوري الإنجليزي، في حسابه على "تويتر": "انتهى الانتظار. حان وقت توريرا".

وبرغم قامته القصيرة (1,68 م)، فقد نجح توريرا في فرض وجوده البدني خلال مباريات الأوروغواي في المونديال الروسي حيث شارك في 5 مناسبات.

وقال المدرب الإسباني أوناي إيمري لموقع النادي "تعاقدنا مع لاعب شاب يملك موهبة كبيرة. استمتعت بمتابعته مع سمبدوريا في آخر موسمين.. ورأينا مستواه الجيد مع الأوروغواي في كأس العالم".

ويأتي تعاقد المدفعجية مع توريرا بعد استقدام إيمري، بديل الفرنسي الأسطوري آرسين فينغر، الحارس الألماني بيرند لينو وقلب الدفاع اليوناني سقراطيس باباستوبولوس والظهير السويسري المخضرم ستيفان ليختشتاينر.

وانتقل توريرا إلى بيسكارا الإيطالي في 2013 وحمل ألوانه بعمر التاسعة عشرة في مايو 2015. وتعاقد بعدها مع سمبدوريا لكنه بقي مع بيسكارا معارا في موسم 2016 لاكتساب مزيد من الخبرة. مثل سمبدوريا وأصبح عنصرا رئيسا في تشكيلته في الموسم الماضي. وأفاد أرسنال أن اللاعب الذي خضع لفحص طبي سينضم إلى الفريق مطلع أغسطس المقبل بعد انتهاء عطلته.

المصدر: أ ف ب