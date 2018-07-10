5 لاعبين محتملين.. من يخلف رونالدو في ريال مدريد؟

بعد تأكيد انتقال النجم كريستيانو رونالدو رسميا من ريال مدريد إلى يوفنتوس يبحث النادي الملكي"عن خليفة للدون البرتغالي ويتحدث موقع "سبورتسكيدا" عن خمس خلفاء محتملين.

والقائمة تبدأ بالأسماء التالية:

1- البلجيكي إدين هازارد (27 عاما)

البلجيكي إدين هازارد يلعب لتشيلسي منذ 6 سنوات، لكنه لا يخفي أنه مهتم باللعب في إسبانيا، وهو أحد المرشحين لخلافة رونالدو.

ويقترب هازارد الآن من ذروة عطائه، ومن المرجح أن يكون ثمنه حوالي 100 مليون جنيه إسترليني، حسب "سبورتسكيدا".

2- البرازيلي نيمار (26 عاما)

كان يطمح أن يساعده انتقاله من برشلونة الموسم الماضي إلى باريس سان جيرمان في الفوز بالكرة الذهبية، بعد الخروج من ظل ميسي، لكنه لم ينجح بالقدر الذي كان يأمله.

وإضافة إلى جدلية العودة إلى إسبانيا من بوابة الريال، غريم برشلونة، فإن انتقاله سيكون باهظ التكلفة لخزينة النادي الملكي بعد صفقته الفلكية (222 مليون يورو) في الانتقال إلى باريس.

3- الفرنسي كيليان مبابي (19 عاما)

المعار لباريس سان جرمان، والذي يتألق حاليا مع منتخب الديوك في كأس العالم في روسيا، ويعتبر مبابي لاعبا شابا واعدا أثبت موهبته و"أظهر أنه قادر على التعامل مع الضغط الهائل في أكبر المحافل وهذا شيء سيكون جذابا لريال مدريد، يقول "سبوتسكيدا".

4- الأرجنتيني باولو ديبالا (24 عاماً)

نجم يوفنتوس الإيطالي، صحيح أنه ليس في مستوى نيمار أو هازارد إلا أنه لاعب موهوب يتحسن أداؤه، وقدم الموسم الماضي أفضل أداء مع يوفنتوس.

5- الإسباني ماركو أسينسيو (22 عاما)

من الممكن أن يكون بديل رونالدو من داخل صفوف الريال نفسه، متمثلا في الموهوب أسينسيو، الذي ظهر بشكل رائع في مباراة السوبر الإسباني العام الماضي حينما سجل هدفين في مرمى برشلونة.

لكن أسينسيو بحاجة إلى أن يصبر عليه الريال، فهو لم يصل الآن بأي حال لما وصل إليه رونالدو في السنوات الأخيرة، حسب سبورتسكيدا.

المصدر: وكالات