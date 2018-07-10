أوستابينكو وكيربر إلى نصف نهائي ويمبلدون

بلغت اللاتفية ييلينا أوستابنكو نصف نهائي بطولة ويمبلدون الإنجليزية، ثالث البطولات الأربع الكبرى للتنس، إثر فوزها على السلوفاكية دومينيكا سيبولكوفا بمجموعتين نظيفتين.

وتمكنت أوستابنكو من إنهاء اللقاء لمصلحتها بنتيجة 7-5 و6-4، وهذه المرة الأولى التي تصل فيها صاحبة الـ21 عاما إلى هذا الدور من بطولة ويمبلدون علما أنها سبق وتوجت بلقب إحدى البطولات الكبرى من خلال الفوز ببطولة فرنسا المفتوحة 2017.

وفي مباراة أخرى نجحت الألمانية أنجليك كيربر في العبور إلى نصف النهائي، بفوزها على الروسية داريا كاساتكينا بمجموعتين دون رد 6-3 و7-5.

وسبق لكيربر أن وصلت إلى نهائي ويمبلدون في 2016 لكنها خسرت حينها أمام الأمريكية سيرينا وليامس 7-5 و6-3.

المصدر: وكالات