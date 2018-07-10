الاتحاد الأوكراني يعوض فوكويفيتش المطرود من بعثة كرواتيا

وعد رئيس الاتحاد الأوكراني لكرة القدم أندريه بافيلكو بتعويض العضو في بعثة منتخب كرواتيا أوغنين فوكويفيتش عن الغرامة التي فرضها عليه "الفيفا" بسبب تصرفاته بعد مباراة كرواتيا وروسيا.

وقال بافيلكو: "لدينا موقف واضح لمساندة الأصدقاء، واقترحنا المساعدة على فوكويفيتش ودوماغوي فيدا.. أنا ومجلس إدارة الاتحاد الأوكراني، قررنا تعويض فوكويفيتش عن الغرامة التي فرضت عليه، كما أننا مستعدون لتقديم وظيفة له".

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وفرض الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) غرامة قيمتها 15 ألف فرانك سويسري على فوكويفيتش، بسبب سلوكه بعد نهاية مباراة كرواتيا وروسيا، التي أقيمت السبت الماضي، في ربع نهائي مونديال 2018، فبعد نهاية المواجهة بفوز الكروات بركلات الترجيح، ظهر المدافع دوماغوي فيدا وهو يصرخ: "المجد لأوكرانيا"، قبل أن يضيف فوكويفيتش: "هذا الانتصار لدينامو وأوكرانيا… إلى الأمام كرواتيا".

تجدر الإشارة إلى أن المكتب الصحفي للاتحاد الكرواتي، قرر بعد هذه الواقعة استبعاد فوكويفيتش من بعثة المنتخب الكرواتي، كما وجه "الفيفا" إنذارا لفيدا.

المصدر: gazeta.ru