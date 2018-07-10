عملاق أوروبي آخر يدخل دائرة الصراع على ضم نجم منتخب روسيا بمونديال 2018

أشارت تقارير إعلامية اليوم الثلاثاء إلى اهتمام فريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، بخدمات النجم الدولي الروسي ألكسندر غولوفين، لاعب خط وسط تسيسكا موسكو ليدخل في صراع مع جاره تشيلسي.

وذكر موقع Transfermarketweb.com أن فريق أرسنال ينوي تقديم عرض لتسيسكا موسكو للظفر بخدمات لاعبه ألكسندر غولوفين.

وكان مدرب فريق تسيسكا موسكو الأسبق فاليري غازاييف، قد صرح بأن النادي اللندني الآخر تشيلسي، لمالكه الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، وقع على عقد مبدئي مع ألكسندر غولوفين.

ووفقا لموقع ItaSportPress، فقد قدم فريق تشيلسي عرضا بقيمة 23 مليون يورو، بينما ذكرت وسائل إعلام أخرى أن تسيسكا موسكو رفع سعر لاعبه إلى 30 مليون يورو.

كما ترددت أنباء حول رغبة فريق يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي، في التعاقد مع النجم الروسي في فترة الانتقالات الصيفية، مقابل 19 مليون يورو.

ولفت ألكسندر غولوفين انتباه كشافة العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة، بأدائه الرائع مع منتخب بلاده خلال مشاركته في نهائيات بطولة كأس العالم 2018، المقامة حاليا في روسيا.

وأحرز ألكسندر غولوفين هدفا لبلاده في مرمى السعودية، خلال المباراة الافتتاحية لمونديال روسيا 2018، بينما لم يسجل في المواجهة التالية ضد مصر (1-3)، ولم يشارك في المباراة الثالثة أمام الأوروغواي (0-3).

المصدر: "sportbox.ru"