تسيسكا يطالب بأكثر من 20 مليون يورو للتخلي عن فيرنانديز

أفاد موقع uol.com.br بأن نادي تسيسكا موسكو الروسي مستعد للدخول في مفاوضات مع فالنسيا، الذي يرغب في ضم مدافعه ماريو فيرنانديز، إذا قدمت إدارة "الخفافيش" عرضا يفوق الـ20 مليون يورو.

وذكر المصدر أن تسيسكا تلقى مجموعة من العروض من عدة أندية بما فيها فالنسيا الإسباني، ترغب في الاستعانة بخدمات الظهير الأيمن فيرنانديز.

وانهالت العروض على المدافع الروسي بعد الأداء الجيد الذي ظهر به مع منتخب بلاده في مونديال 2018، حيث ساهم في وصول "الدب الروسي" إلى ربع النهائي.

يذكر أن فيرنانديز انضم لتسيسكا عام 2012 قادما من فريق غريميو البرازيلي مقابل 15 مليون دولار، ويمتد عقده الحالي مع الفريق الروسي حتى صيف عام 2022.

المصدر: rsport.ria.ru