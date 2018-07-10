رسالة إلى فرنسا.. ديك مطاطي في تمارين المنتخب الإنجليزي

شارك ديك مطاطي في تمارين منتخب إنجلترا اليوم الثلاثاء، تحضيرا لمباراة نصف نهائي كأس العالم روسيا 2018 ضد كرواتيا غدا الأربعاء على ملعب "لوجنيكي" في موسكو.

وتعامل اللاعبون بمرح مع الزائر الجديد لتدريباتهم في مركز التمارين بريبينو، المنتجع البحري الذي يبعد 45 كلم شمال-غرب سان بطرسبورغ.

وبدون أي مجال للتأويلات الخاطئة، في إشارة بأنه قد يكون الديك الفرنسي هو المقصود، أكد مدرب إنجلترا ساوثغيت أنه لطالما أدرج وسائل تدريب غير تقليدية في عمله، وذلك لإضافة شيء من المرح على وجوه اللاعبين.

وربما كانت تلك وسيلة بسيطة للإمساك بالديك ومحاولة تحاشي بعض اللاعبين الإنجليز لبعضهم الآخر، ولكن من المعلوم أن الديك هو رمز فرنسا التي يواجه منتخبها منافسه البلجيكي اليوم في نصف النهائي الأول.

وشارك جوردان هندرسون وجيمي فاردي في تمارين الفريق بشكل كامل.

Reuters

Reuters

المصدر: وكالات