مونديال روسيا.. إنجلترا لنهائي أول منذ 1966 وكرواتيا لسابقة تاريخية

يبحث منتخب إنجلترا الذي يعيش على "فقاعة" غير متوقعة عن بلوغ نهائي كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد 1966 عبر تخطي كرواتيا مفاجأة المونديال، الأربعاء في نصف النهائي في موسكو.

وأحدثت مشاركة انجلترا في المونديال الروسي حالة جماهيرية صاخبة في البلاد وحصدت مبارياتها نسب مشاهدة قياسية، فيما استحوذ المدرب غاريث ساوثغيت وتشكيلته الشابة على قلوب مشجعي منتخب "الأسود الثلاثة".

وفي تناقض مع الأجواء الاحتفالية في لندن وباقي المدن الإنجليزية، أمضى المهاجم هاري كاين ورفاقه أياما هادئة في منتجع ريبينو البحري الذي يبعد 45 كلم شمال غرب سان بطرسبرغ الروسية، قبل التوجه الى موسكو التي يستقبل ملعبها المهيب لوجنيكي ثانية مباراتي نصف النهائي بعد مواجهة فرنسا وبلجيكا، الثلاثاء.

وقال بهذا الصدد لاعب وسط إنجلترا الهجومي ديلي آلي، الذي سجل هدف الاطمئنان في مرمى السويد (2-0) في ربع النهائي: "أنت هنا في فقاعتك الصغيرة، تتدرب وتعود، تستعد للمباراة المقبلة. تدرك حجم الأمور فقط عندما تتابع وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت".

وتابع: "ندرك أننا نشارك في كأس العالم وبلغنا نصف النهائي. نركز كثيرا على المباريات لدرجة أننا ننسى ما حققناه حتى الآن".

وأضاف: "من الهام أن نبقى كذلك، نستمر ونأمل في تحقيق المزيد من خلال بلوغ النهائي والتتويج".

ولكن خلافا لمواجهة السويد التي قدمت أداء دفاعيا صلبا خلال البطولة، يتوقع أن تكون مواجهة كرواتيا، وهي الأولى بينهما في كأس العالم، أصعب مع ترسانة نجوم يتقدمها لاعب وسط ريال مدريد الإسباني لوكا مودريتش.

وكانت كرواتيا أحد ثلاثة منتخبات حققت علامة كاملة في دور المجموعات، بينها انتصار ساحق على أرجنتين ليونيل ميسي 3-0.

لكن لاعبي المدرب زلاتكو داليتش احتاجوا إلى ركلات ترجيح مرتين في دور الـ16 أمام الدنمارك وربع النهائي ضد روسيا المضيفة، لبلوغ المربع الأخير للمرة الثانية منذ 1998 عندما حلوا في المركز الثالث في أول مشاركة لهم بعد تفكك يوغوسلافيا.

ويقود المنتخب الكرواتي نجم وسطه المخضرم مودريتش (32 عاما) الذي سيعزز حظوظ نيله الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم بحال بلوغه النهائي، وذلك لتتويجه مع ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا في مايو الماضي.

وإلى مودريتش الذي نال جائزة أفضل لاعب في المباراة لثلاث مرات في المونديال الحالي، يتألق لاعب وسط برشلونة الإسباني إيفان راكيتيتش مسدد الركلتين الحاسمتين ضد الدنمارك وروسيا، والحارس دانيال سوباشيتش الذي أصبح ثالث حارس في تاريخ المونديال يصد أربع ركلات ترجيحية في نسخة واحدة، بعد الألماني هارالد شوماخر في 1986 والأرجنتيني سيرخيو غويكوتشيا في 1990.

المصدر: أ ف ب