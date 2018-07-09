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البطريرك كيريل يهنئ المنتخب الروسي على أدائه في المونديال

الرياضة

البطريرك كيريل يهنئ المنتخب الروسي على أدائه في المونديال
Sputnik SERGEY PYATAKOV
بطريرك موسكو وسائر روسيا، راعي الكنيسة الأرثوذكسية الروسية البطريرك كيريل
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هنأ بطريرك موسكو وسائر روسيا، راعي الكنيسة الأرثوذكسية الروسية البطريرك كيريل منتخب روسيا لكرة القدم ومدربه ستانيسلاف تشيرتشيسوف بأدائه الرائع في كأس العالم 2018 في روسيا.

واعتبر البطريرك أداء المنتخب الروسي دليلا على مهنية المدرب واللاعبين وتركيزهم على الهدف المشترك وما أظهره الفريق من قوة الروح وإرادة الفوز.

كما أشاد البطريرك بدعم المشجعين للمنتخب، مشيرا إلى أنه "ساهم في توحيد المجتمع الروسي والشعور بالتضامن بين المواطنين".

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جدير بالذكر أن المنتخب الروسي بلغ دور الربع النهائي من كأس العالم 2018 الذي تستضيفه المدن الروسية، وذلك لأول مرة منذ أكثر من 30 عاما. وخسر المنتخب الروسي أمام نظيره الكرواتي بركلات الترجيح بعد أن انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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