الروسية رودينا تودع منافسات بطولة ويمبلدون

ودعت الروسية إيفغينيا رودينا منافسات بطولة ويمبلدون الإنجليزية، إثر خسارتها أمام الأمريكية سيرينا ويليامز بمجموعتين نظيفتين، اليوم الاثنين.

وخسرت الروسية اللقاء أمام الأمريكية بنتيجة 2-6 و2-6. وتلتقي سيرينا في الدور ربع النهائي، الإيطالية كاميلا جيورجي الفائزة على الروسية إيكاترينا ماكاروفا المصنفة 35 عالميا بنتيجة 6-3، 6-4. وهي المرة الأولى التي تصل فيها الإيطالية (26 عاما) إلى ربع نهائي بطولة كبرى.

وتسعى سيرينا (36 عاما) المصنفة 25 عالميا، والعائدة إلى البطولات الكبرى بعد إنجابها طفلتها أولمبيا في سبتمبر الماضي، لمعادلة رقم الأسترالية مارغريت كورت بـ 24 لقبا في "الغراند سلام" (علما أن العديد من ألقاب كورت أتت قبل بدء عصر الاحتراف عام 1968)، وإحراز لقب ويمبلدون للمرة الثالثة في السنوات الأربع الأخيرة، والثامنة في تاريخها.

وحققت الأمريكية فوزها الـ 18 تواليا على ملاعب نادي عموم إنجلترا العشبية، علما أنها غابت عن نسخة العام الماضي بسبب حملها.

المصدر: أ ف ب