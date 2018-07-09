ويمبلدون.. بليسكوفا آخر المصنفات العشر المودعات

سقطت اللاعبة التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة سابعة، في الدور الرابع من بطولة ويمبلدون الإنجليزية للتنس، أمام الهولندية كيكي بيرتنز، المصنفة 20 عالميا، بنتيجة 3-6 و6-7 (1-7).

وبخروج بليسكوفا، سيخلو الدور ربع النهائي للبطولة الإنجليزية من أي لاعبة مصنفة ضمن العشر الأول، ما قد يمهد الطريق أمام الأمريكية سيرينا وليامز التي كانت ستلاقي بليسكوفا في الدور نصف النهائي، لإحراز لقبها الثامن في ويمبلدون.

وتوالى سقوط المصنفات في الدورة الإنجليزية، فقبل بليسكوفا المصنفة أولى عالميا سابقا، خرجت 9 مصنفات من العشر الأوليات، أبرزهن الرومانية سيمونا هاليب الأولى، والدنماركية كارولاين فوزنياكي الثانية، والإسبانية غاربيني موغوروزا الثالثة حاملة اللقب، والأمريكية سلون ستيفنز الرابعة.

وتقابل سيرينا المصنفة 25 في البطولة، الاثنين الروسية إيفغينيا رودينا، الصاعدة من التصفيات.

وكانت بيرتنز التي سبق لها بلوغ نصف نهائي بطولة فرنسا المفتوحة، ثاني دورات "الغراند سلام" عام 2016، قد حققت مفاجأة في الدور الثالث بتغلبها على الأمريكية فينوس وليامز، بطلة ويمبلدون 5 مرات.

وتلتقي بيرتنز التي تبلغ ربع النهائي في ويمبلدون للمرة الأولى، الثلاثاء الألمانية جوليا غورغيس (المصنفة 13) أو الكرواتية دونا فيكيتش (55).

وباتت بيرتنز، التي كادت أن تعتزل العام الماضي بسبب فقدانها للحماس تجاه رياضة كرة المضرب، أول هولندية تبلغ ربع نهائي ويمبلدون منذ مواطنتها ميكاييلا كرايتشيك عام 2007.

المصدر: أ ف ب