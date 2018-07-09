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الناتو: المربع الذهبي لمونديال روسيا من حلفنا

09 يوليو 2018 | 16:21 GMT
الناتو: المربع الذهبي لمونديال روسيا من حلفنا
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/ RT

ذكر حلف شمال الأطلسي " الناتو" أن المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى نهائيات النسخة الـ 21 لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، المقامة حاليا في روسيا، هي من دول الأعضاء في الحلف.

وكتب حلف "الناتو" تغريدة على حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، قال فيه: "المنتخبات الأربعة المتبقية في كأس العالم هي من دول الناتو. حظا سعيدا لجميع المنتخبات".

وأضاف: "في هذا العام، هناك 10 منتخبات في كأس العالم، من دول أعضاء في الحلف الأطلسي، إضافة إلى العديد من الدول الشريكة لناتو".

وانحصرت المنافسة على لقب بطل كأس العالم 2018، بين أربع منتخبات وهي: فرنسا - بلجيكا، إنجلترا - كرواتيا.

 وستجمع المباراة الأولى ضمن الدور قبل النهائي، بين منتخبي فرنسا وبلجيكا، غدا الثلاثاء، في مدينة سان بطرسبورغ.

بينما ستقام المباراة الثانية، بعد غد الأربعاء، وستجمع منتخبي إنجلترا وكرواتيا، على ملعب "لوجنيكي"، في العاصمة موسكو.

المصدر: "twitter/NATO" 

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