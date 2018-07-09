هل يغير نهائي مونديال روسيا موعد نهائي ويمبلدون للتنس؟

أعلن منظمو بطولة ويمبلدون للتنس عدم وجود نية لتغيير موعد المباراة النهائية لمنافسات الرجال في البطولة، الأحد المقبل، حتى في حالة تأهلت إنجلترا إلى المباراة النهائية لمونديال روسيا.

ويلتقي المنتخب الإنجليزي، نظيره الكرواتي بعد غد الأربعاء، في الدور قبل النهائي للمونديال، وسيلتقي الفائز منهما في النهائي المقرر الأحد المقبل، (الفائز في مباراة الدور قبل النهائي المقررة بين فرنسا وبلجيكا) غدا الثلاثاء.

وقال ريتشارد لويس، الرئيس التنفيذي لبطولة ويمبلدون، إن تأهل المنتخب الإنجليزي إلى نهائي المونديال، والذي سيكون الأول لإنجلترا في البطولة، منذ تتويجها باللقب عام 1966، لن يغير الخطط الخاصة بويمبلدون.

وأضاف لويس، أن بطولة ويمبلدون تشكل حدثا له جماهيرية كبيرة ويحظى باهتمام هائل، وتابع: "نشعر بإثارة كبيرة إزاء نجاح إنجلترا في كأس العالم. ونرى أن ذلك يشكل أمرا رائعا لمعنويات بلادنا".

وتابع: "لم نتلق أي شكوى هنا من أي شخص لشعوره بأن كرة القدم طغت على استمتاعه بويمبلدون. ولدينا خدمات الدخول المجاني للإنترنت عبر الواي فاي، في عدة مناطق ويمكن للحضور مشاهدة المباراة عبر هواتفهم المحمولة والأجهزة اللوحية المختلفة".

المصدر: DPA