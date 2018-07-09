رسميا.. طنجة المغربية تحتضن نهائي السوبر الإسباني

أكد الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم الاثنين، اختيار ملعب طنجة الكبير لاحتضان نهائي السوبر الإسباني بين برشلونة وإشبيلية في الـ12 من أغسطس المقبل.

وتوافق برشلونة وإشبيلية على خوض النهائي في مباراة واحدة في ملعب طنجة في المغرب، بعدما كان النهائي يلعب في مباراتين (ذهابا وإيابا).

واقترح رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجع، في وقت سابق على نظيره الإسباني، إجراء نهائي السوبر بين برشلونة و إشبيلية في ملعب طنجة، وهو الاقتراح الذي رحب به الاتحاد الإسباني وأشاد به، قبل أن يتم قبوله بالإجماع من طرف الناديين.

وانطلقت مسابقة السوبر الإسباني عام 1947، وأقيمت المنافسة آخر مرة من مباراة واحدة في عام 1951، وخسر وقتها برشلونة من أتلتيكو مدريد بهدفين نظيفين.

المصدر: وكالات