شاهد.. مقدمة برامج روسية توجه رسالة خاصة لأحد نجوم مونديال 2018

وجهت المغنية ومقدمة البرامج التلفزيونية، الروسية أولغا بوزوفا، رسالة خاصة عبر مقطع فيديو، لهداف منتخب روسيا في كأس العالم 2018، دينيس تشيريشيف، بعد هدفه في مرمى كرواتيا.

وقالت أولغا بوزوفا، في مقطع الفيديو، الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع "إنستغرام": "دينيس تشيريشيف، أوافق على الزواج منك. بالمناسبة، أنت وسيم، أريد أن أقول لك. لا يهمني الفارق في العمر. أبدو في سن الـ 18 من دون مكياج، دينس - على تواصل".

وسجل دينيس تشيريشيف أربعة أهداف لمنتخب بلاده في مونديال 2018، آخرها في مرمى كرواتيا، في الدور ربع النهائي من كأس العالم، خلال المباراة التي انتهت بفوز كرواتيا بركلات الترجيح.

يذكر أن أولغا بوزوفا كانت زوجة للاعب لوكوموتيف موسكو لكرة القدم، ديمتري تاراسوف، في الفترة ما بين عامي (2012-2016).

المصدر: "instagram/buzova86"