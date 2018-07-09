مونديال روسيا.. أنباء سارة لإنجلترا قبل مواجهة كرواتيا

تلقى الجهاز الفني للمنتخب الإنجليزي بقيادة جاريث ساوثجيت، أنباء سارة قبل مواجهة كرواتيا بنصف نهائي مونديال روسيا.

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس"، فإن الـ23 لاعبا في الفريق شاركوا في المران اليوم الاثنين بشكل طبيعي.

وأشارت الشبكة، إلى أن جوردان هندرسون استجاب بشكل طبيعي للعلاج، بعد إصابته في الركبة عقب الفوز على السويد السبت الماضي في ربع النهائي.

وأضافت: "من المتوقع أن يكون جاهزا للمشاركة ضد كرواتيا الأربعاء المقبل".

وتعافى مهاجم الأسود الثلاثة جيمي فاردي من الإصابة التي تعرض لها في الفخذ خلال مواجهة كولومبيا بدور الـ16.

المصدر: وكالات