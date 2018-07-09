استبعاد أحد أعضاء بعثة منتخب كرواتيا من مونديال روسيا

اتخذ الاتحاد الكرواتي لكرة القدم، قرارا باستبعاد عضو بعثة منتخب بلاده، أوغنين فوكويفيتش، وذلك قبل يومين من مباراة كرواتيا مع إنجلترا، ضمن الدور قبل النهائي لـ "مونديال روسيا 2018".

وقال المكتب الصحفي للاتحاد الكرواتي، إنه اتخذ قرار استبعاد اللاعب الدولي السابق أوغنين فوكويفيتش بسبب تعليق له في شريط فيديو نشره زميله المدافع دوماغوي فيدا، بعد تغلب منتخب كرواتيا على روسيا، يوم السبت الماضي، بركلات الترجيح، في الدوري ربع النهائي لكأس العالم.

وظهر المدافع دوماغوي فيدا في مقطع فيديو بعد انتهاء مباراة روسيا وكرواتيا، وهو يصرخ: "المجد لأوكرانيا"، قبل أن يضيف أوغنين فوكويفيتش: "هذا الانتصار لدينامو وأوكرانيا… إلى الأمام كرواتيا".

ولعب أوغنين فوكويفيتش وفيدا معا في صفوف نادي دينامو كييف الأوكراني، وتولى فوكويفيتش، في العام الماضي، مهمة كشاف لفريق دينامو بعد مشواره الطويل في اللعب الذي تضمن مشاركة منتخب كرواتيا في كأس العالم 2014.

وسيواجه منتخب كرواتيا نظيره الإنجليزي، بعد غد الأربعاء، على ملعب لوجنيكي في العاصمة موسكو، في تمام الساعة (18:00) بتوقيت غرينيتش، و(21:00) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، في الدور قبل النهائي للمونديال.

المصدر: "worldcup2018.tass.ru"