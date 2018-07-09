تسريب تشكيلة فرنسا لمواجهة بلجيكا في نصف نهائي المونديال

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية عن التشكيلة التي سيبدأ بها مدرب "الديوك" ديديه ديشامب خلال الموقعة التي ستجمعه مع منتخب بلجيكا في سان بطرسبورغ في نصف نهائي كأس العالم "روسيا 2018".

وذكرت الصحيفة، أن لاعب الوسط بليز ماتويدي، سيعود مجددا للتشكيلة الأساسية، بعد غيابه عن لقاء أوروجواي بسبب الإيقاف.

وأضافت الصحيفة، أن ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، لا يميل لأي مفاجآت في التشكيلة، وسيعود كورنتين توليسو مجددا لمقاعد البدلاء.

ولفتت إلى أن كتيبة الديوك أمام بلجيكا، ستضم في حراسة المرمى هوغو لوريس، وأمامه رباعي الدفاعي بنجامين بافارد، رافائيل فاران، صامويل أومتيتي، ولوكاس هيرنانديز.

وفي الوسط، سيتواجد الثنائي بول بوغبا ونجولو كانتي، أمامهما المحاور الهجومية كيليان مبابي، أنطوان جريزمان وماتويدي، خلف رأس الحربة أوليفيه جيرو.

المصدر: وكالات