رسميا.. إقامة السوبر الإسباني من مباراة واحدة والمغرب الأقرب لاستضافته

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، نهاية الأزمة حول بطولة كأس السوبر الإسباني، بين فريقي برشلونة وإشبيلية هذا الموسم.

وأصدر اتحاد اللعبة، بيانا رسميا، يؤكد إقامة البطولة من مباراة واحدة، وليس بنظام الذهاب والإياب، حيث كان يقام من مباراتين بانتظام منذ 1982.

وبحسب البيان الرسمي، فإن المباراة ستقام يوم الـ 12 أغسطس المقبل.

وكان ريال مدريد قد حصد لقب السوبر الإسباني العام الماضي بالفوز على برشلونة ذهابا وإيابا 3-1 و2-0.

وانطلقت مسابقة السوبر عام 1947 وأقيمت المنافسة آخر مرة من مباراة واحدة في عام 1951 وخسر وقتها برشلونة من أتليتكو مدريد بهدفين نظيفين.

وبرشلونة هو الأكثر تتويجا بلقب السوبر الإسباني برصيد 12 مرة آخرها عام 2016 بينما حصد إشبيلية لقب السوبر مرة واحدة في 2007.

وأفادت تقارير صحفية، أن الاتحاد المغربي لكرة القدم، طرح على نظيره الإسباني، خيار إقامة المباراة في ملعب طنجة، ولا زال هذا الخيار، قيد المناقشة في الوقت الحالي.

المصدر: وكالات