كل شيء

مشجعون روس يقاطعون مقابلة لنجم منتخب إنجلترا بإطلاق النشيد البريطاني (فيديو)

09 يوليو 2018 | 13:18 GMT
مشجعون روس يقاطعون مقابلة لنجم منتخب إنجلترا بإطلاق النشيد البريطاني (فيديو)
انسخ الرابط https://ar.rt.com/khlk
David Gray / Reuters

قاطع مشجعون روس مقابلة صحفية لنجم منتخب إنجلترا لكرة القدم، ديلي آلي، بإطلاق النشيد الوطني البريطاني.

وقال مراسل "سكاي سبورت" روب دورسيت، الذي أجرى المقابلة، إنه خلال تجواله في الغابة مع آلي وإجابة الأخير على أسئلته، مرت بجانبهما سيارة لعائلة روسية من مشجعي كرة القدم، وبمجرد رؤية المشجعين للنجم الإنجليزي، أطلقوا النشيد الوطني البريطاني، والذي كان بمثابة مفاجأة سارة لآلي، الذي ابتسم قبل أن يصافح أحد المشجعين.

تجدر الإشارة إلى أن منتخب إنجلترا سيواجه نظيره الكرواتي بعد غد الأربعاء، على أرضية ملعب "لوجنيكي" في العاصمة موسكو، وذلك في نصف نهائي مونديال روسيا 2018.

المصدر: sport-express.ru

مشهور في المجتمع
استبعاد أحد أعضاء بعثة منتخب كرواتيا من مونديال روسيا
09 يوليو 2018 | 13:51 GMT
تسريب تشكيلة فرنسا لمواجهة بلجيكا في نصف نهائي المونديال
09 يوليو 2018 | 13:34 GMT
مشجعون روس يقاطعون مقابلة لنجم منتخب إنجلترا بإطلاق النشيد البريطاني (فيديو)
09 يوليو 2018 | 13:18 GMT
تعيين 12 حكما و26 مساعدا للمرحلة النهائية من مونديال روسيا 2018
09 يوليو 2018 | 13:14 GMT
الاتحاد البرازيلي يدين الإساءات العنصرية ضد فرناندينيو
09 يوليو 2018 | 12:32 GMT
رسميا.. إنريكي مدربا جديدا لمنتخب إسبانيا
09 يوليو 2018 | 12:29 GMT
مونديال روسيا.. دربي فرنسي بلجيكي لأجل مقعد في النهائي
09 يوليو 2018 | 12:13 GMT
ملك بلجيكا يحضر مباراة "الشياطين الحمر" في نصف نهائي مونديال روسيا
09 يوليو 2018 | 11:15 GMT
مونديال روسيا.. غريزمان يشعر بضغط أقل من "يورو 2016"
09 يوليو 2018 | 11:15 GMT
سان جيرمان يرصد مبلغا فلكيا لضم نجم برشلونة
09 يوليو 2018 | 10:33 GMT
كين على رأس قائمة 5 مرشحين لخلافة رونالدو في الريال
09 يوليو 2018 | 10:29 GMT
إسبانيا تختار المدير الرياضي الجديد!
09 يوليو 2018 | 10:21 GMT
صور صلاح تزين أشهر شوارع ليفربول
09 يوليو 2018 | 08:58 GMT
قبيل مواجهة فرنسا.. هازارد يصدم البلجيكيين
09 يوليو 2018 | 08:41 GMT
شاهد.. أحدث صيحة في عالم الموضة مستوحاة من المونديال
09 يوليو 2018 | 08:00 GMT
بقرة فيفا الحلوب
09 يوليو 2018 | 07:52 GMT
7 لاعبين جذورهم عربية في نصف نهائي مونديال روسيا
09 يوليو 2018 | 07:26 GMT
العمل التطوعي قيمة كبيرة في المونديال
09 يوليو 2018 | 03:23 GMT
مونديال روسيا.. استقبال "هزيل" لنجوم السامبا في ريو دي جانيرو
08 يوليو 2018 | 22:12 GMT
الفيفا يكشف عن حكم مواجهة فرنسا وبلجيكا في نصف نهائي المونديال
08 يوليو 2018 | 21:52 GMT
مونديال روسيا.. التاريخ يطمئن "شياطين" بلجيكا قبل مواجهة "ديوك" فرنسا
08 يوليو 2018 | 21:21 GMT
تشيرتشيسوف يكسب احترام الروس
08 يوليو 2018 | 19:16 GMT
المنتخب الروسي يشكر جماهيره
08 يوليو 2018 | 17:46 GMT
مونديال روسيا.. هازار ولوكاكو وفيتسل وكومباني يغيبون عن التدريب الجماعي
08 يوليو 2018 | 17:13 GMT
أفضل 10 لاعبين في مونديال روسيا
08 يوليو 2018 | 17:02 GMT
فالديراما: مونديال روسيا رائع
08 يوليو 2018 | 16:02 GMT
إحصائيات مثيرة لمونديال 2018 عقب دور الثمانية
08 يوليو 2018 | 15:25 GMT
"الفيفا" ينذر لاعب منتخب كرواتيا بسبب أوكرانيا (فيديو)
08 يوليو 2018 | 15:18 GMT
رئيس الوزراء البلجيكي سيحضر مباراة بلاده أمام فرنسا في نصف نهائي المونديال
08 يوليو 2018 | 14:02 GMT
أولى ضحايا خسارة روسيا أمام كرواتيا
08 يوليو 2018 | 13:09 GMT
والد أوزيل يحث نجله على ترك المنتخب الألماني
08 يوليو 2018 | 13:07 GMT
هييرو يرحل عن منتخب "لاروخا" بعد إقصاء مرير
08 يوليو 2018 | 12:16 GMT
مودريتش أول كرواتي يمرر أكثر من 100 تمريرة في مباراة بكأس العالم
08 يوليو 2018 | 11:52 GMT
فعاليات ترويجية لمونديال 2022
08 يوليو 2018 | 11:43 GMT
كرواتيا تتأهل إلى نصف نهائي المونديال
08 يوليو 2018 | 11:33 GMT
بيكهام للسلطان إبرا.. وعد الحر دين!
08 يوليو 2018 | 11:29 GMT
قائمة هدافي مونديال روسيا قبل المربع الذهبي
08 يوليو 2018 | 10:52 GMT
شاهد.. رئيسة كرواتيا تحتفل مع لاعبي بلادها في غرفة تبديل ملابسهم
08 يوليو 2018 | 10:51 GMT
الاتحاد البرازيلي يعرض على تيتي الاستمرار
08 يوليو 2018 | 10:18 GMT
إبراهيموفيتش يوجه رسالة للاعبي السويد بعد الخسارة أمام إنجلترا
08 يوليو 2018 | 09:41 GMT