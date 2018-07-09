مشجعون روس يقاطعون مقابلة لنجم منتخب إنجلترا بإطلاق النشيد البريطاني (فيديو)

قاطع مشجعون روس مقابلة صحفية لنجم منتخب إنجلترا لكرة القدم، ديلي آلي، بإطلاق النشيد الوطني البريطاني.

وقال مراسل "سكاي سبورت" روب دورسيت، الذي أجرى المقابلة، إنه خلال تجواله في الغابة مع آلي وإجابة الأخير على أسئلته، مرت بجانبهما سيارة لعائلة روسية من مشجعي كرة القدم، وبمجرد رؤية المشجعين للنجم الإنجليزي، أطلقوا النشيد الوطني البريطاني، والذي كان بمثابة مفاجأة سارة لآلي، الذي ابتسم قبل أن يصافح أحد المشجعين.

Here’s the moment @dele_official got stopped by a Russian family in a car, playing the National Anthem - in the middle of an impromptu interview on #ssn pic.twitter.com/DTeaOSl5Hq — Rob Dorsett (@RobDorsettSky) 8 июля 2018 г.

تجدر الإشارة إلى أن منتخب إنجلترا سيواجه نظيره الكرواتي بعد غد الأربعاء، على أرضية ملعب "لوجنيكي" في العاصمة موسكو، وذلك في نصف نهائي مونديال روسيا 2018.

المصدر: sport-express.ru