تعيين 12 حكما و26 مساعدا للمرحلة النهائية من مونديال روسيا 2018

اختارت لجنة "فيفا" للحكام 12 حكما و26 حكما مساعدا و10 حكام فيديو مساعدين للمرحلة النهائية من كأس العالم "روسيا 2018".

وبالنظر إلى أنه لم يتبق سوى أربع مباريات، تم تقليص عدد الحكام.

والحكام الذين تم تعيينهم للمرحلة المقبلة هم:

آسيا: علي رضا فاجاني (إيران)

إفريقيا: مالانج ديديو (السنغال)

أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي: مارك جيجر (الولايات المتحدة)، سيزار أرتورو راموس بالازويلوس (المكسيك)

أمريكا الجنوبية: أندريس كونيا (أوروجواي)، نيستور بيتانا (الأرجنتين)، ساندرو ريتشي (البرازيل)

أوقيانوسيا: ماثيو كونجير (نيوزيلندا)

أوروبا: كونييت شاكير (تركيا)، بيورن كويبيرس (هولندا) ميلوراد مازيتش (صربيا)، جيانلوكا روكي (إيطاليا)

حكام الفيديو المساعدين:

أمريكا الجنوبية: ويلتون سامبايو (البرازيل)، ماورو فيجليانو (الأرجنتين)

أوروبا: باستيان دانكيرت (ألمانيا)، أرتور دياز سواريز (البرتغال)، باويل جيل (البرتغال)، ماسيميليانو إيراتي (إيطاليا)، داني ماكيلي (هولندا)، دانييلي أورساتو (إيطاليا)، باولو فاليري (إيطاليا)، فيليكس زواير (ألمانيا)

وتوجهت لجنة "فيفا" بالشكر لجميع الحكام الذين شاركوا في إدارة نهائيات كأس العالم 2018 حتى الآن على التزامهم واحترافيتهم.

المصدر: فيفا