الاتحاد البرازيلي يدين الإساءات العنصرية ضد فرناندينيو

أدان الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، الهجوم العنصري على لاعب المنتخب، فرناندينيو، خلال الأيام الماضية، عقب الإقصاء من نهائيات مونديال روسيا.

وأقصي السيلساو من البطولة، بعد الهزيمة من بلجيكا بهدفين مقابل واحد، حيث سجل فرناندينيو هدفا بالخطأ في مرماه.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد على "إنستغرام": "الاتحاد البرازيلي يرفض الهجوم العنصري ضد اللاعب فرناندينيو وأقاربه".

وأضاف: "كرة القدم تمثل كل الألوان والأنواع والثقافات والشعوب، نحن معكم، لن ينجح العنصريون".

وأشارت عدة تقارير صحفية، إلى أن الهجوم على فرناندينيو وصل للتهديد بالقتل.

يذكر أن والدة اللاعب اضطرت لإغلاق حسابها الشخصي على "إنستغرام" بسبب الهجوم الحاد عليها وعلى نجلها عقب المباراة.

المصدر: وكالات