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ملك بلجيكا يحضر مباراة "الشياطين الحمر" في نصف نهائي مونديال روسيا

09 يوليو 2018 | 11:15 GMT
ملك بلجيكا يحضر مباراة "الشياطين الحمر" في نصف نهائي مونديال روسيا
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POOL New / Reuters

أكدت صحيفة "ديرنيير إير سبورت" أن ملك بلجيكا لويس فيليب، سيحضر المباراة التي ستجمع منتخب بلاده بنظيره الفرنسي غدا في نصف نهائي بطولة كأس العالم المقامة في روسيا.

وذكرت الصحيفة البلجيكية، أن الملك فيليب سيصطحب معه الملكة ماتيلد إلى مدينة سان بطرسبورغ، التي ستكون مسرحا لموقعة بلجيكا وفرنسا.

وكانت تقارير إعلامية، قد أشارت في وقت سابق إلى أن رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال، سيشاهد مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مباراة "الشياطين الحمر" و"الديوك"، في ملعب "سان بطرسبورغ" على المنصة الرئيسة الخاصة بالضيوف وكبار الشخصيات.

المصدر: إنترفاكس

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