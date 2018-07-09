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مونديال روسيا.. غريزمان يشعر بضغط أقل من "يورو 2016"

09 يوليو 2018 | 11:15 GMT
مونديال روسيا.. غريزمان يشعر بضغط أقل من "يورو 2016"
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/ Reuters

كشف لاعب المنتخب الفرنسي أنطوان غريزمان أنه كان يشعر "بضغط أكبر" في كأس أوروبا 2016 الذي استضافته بلاده، من مونديال روسيا 2018 الذي تستعد فيه لخوض نصف النهائي الثلاثاء ضد بلجيكا.

وقال المهاجم الفرنسي في تصريحات نقلها موقع الاتحاد الفرنسي اليوم الاثنين: "في كأس أوروبا كان الضغط أكبر بعض الشيء لأننا كنا في فرنسا، وكنا ندرك أكثر تبعات ما نقوم به وتردداته".

وبلغت فرنسا المباراة النهائية للبطولة القارية على أرضها، قبل أن تخسر أمام البرتغال (0-1) بعد التمديد.

وأنهى غريزمان مهاجم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، البطولة كأفضل لاعب ومتصدر ترتيب الهدافين (6).

وفي المونديال الروسي، اكتفى غريزمان حتى الآن بتسجيل ثلاثة أهداف، منها هدفان من ركلتي جزاء.

وردا على سؤال عن مفاتيح الفوز على بلجيكا في المباراة التي ستقام الثلاثاء في سان بطرسبورغ، اعتبر غريزمان أن منتخب بلاده يحتاج إلى أن يكون قويا "في الخلف (الدفاع)، والإفادة من الفرص القليلة التي ستتاح لفريقه للدفع به إلى العمق وإدارة المباراة بشكل جيد وفرض إيقاعه".

وأضاف أن المنتخب البلجيكي الذي يضم في صفوفه نجوما من طينة إدين هازار وكيفن دي بروين "يقدم مسارا جميلا في كأس العالم" مكنه من بلوغ الدور نصف النهائي للمرة الثانية في تاريخه.

وتابع: "سيكون علينا إيقافهم والعمل بشكل جيد دفاعيا، عبر الدفاع في منطقتنا، أو الدفاع المتقدم".

وبشأن أدائه الشخصي، أقر غريزمان بأن بدايته كانت خجولة بعض الشيء، لاسيما لجهة السيطرة على الكرة، إلا أنه شعر بتحسن تدريجي.

وأضاف: "هذه مباريات أعشقها، إما أن تفوز أو أن تخرج، وفي هذه المباريات نرى فعلا مستوى اللاعبين. أنا أفضل أن أتمتع بثقة كاملة، وأنهي المباريات بشكل أفضل وأتعافى (بين مباراة وأخرى) بشكل أسرع".

وختم مازحا: "لم أعد أشعر بالتعب من التحضيرات البسيطة التي خضناها"، في إشارة إلى مباريات الدور الأول والدورين ثمن وربع النهائي.

المصدر: أ ف ب

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