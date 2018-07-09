سان جيرمان يرصد مبلغا فلكيا لضم نجم برشلونة

أفادت تقارير إعلامية إسبانية بأن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، يخطط للتعاقد خلال الانتقالات الصيفية الحالية مع صانع ألعاب نادي برشلونة، النجم البرازيلي فيليب كوتينيو.

ووفقا لصحيفة "الموندو ديبورتيفو" فإن إدارة سان جيرمان، أرسلت عرضا بقيمة 270 مليون يورو إلى وكيل كوتينيو وليس إلى إدارة برشلونة.

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وأشارت الصحيفة إلى أن فكرة ضم كوتينيو لباريس سان جيرمان يقف من ورائها البرازيلي الآخر نيمار دا سيلفا، الذي انضم خلال "الميركاتو" الصيفي الماضي للفريق الباريسي، في صفقة قياسية بلغت قيمتها 222 مليون يورو.

يذكر أن كوتينيو انضم لبرشلونة قبل 6 أشهر قادما من ليفربول الإنجليزي، مقابل 125 مليون يورو.

المصدر: sports.ru