كين على رأس قائمة 5 مرشحين لخلافة رونالدو في الريال

يرى ريال مدريد في النجم الإنجليزي هاري كين، الخيار المثالي لخلافة كريستيانو رونالدو القريب من الرحيل عن "الميرينغي"، ولكن إذا فشل التعاقد مع كين فإن الريال سينظر إلى خيارات أخرى.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن إدارة نادي ريال مدريد تدرك تماما أن التعاقد مع كين نجم توتنهام الإنجليزي، سيكون غير واقعي تقريبا، بسبب صعوبة التفاوض مع رئيس "السبورز" دانييل ليفي.

وأكدت الصحيفة أنه في حال فشل الريال في التعاقد مع المهاجم الإنجليزي، فإن رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز، سينظر إلى 4 خيارات أخرى لتعزيز خط هجوم فريقه، ويأتي النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا على رأس القائمة، إضافة إلى مهاجم منتخب فرنسا ونادي باريس سان جيرمان كيليان مبابي، وصانع ألعاب نادي تشيلسي ومنتخب بلجيكا إيدين هازارد، والبولندي روبيرت ليفاندوفسكي.

تجدر الإشارة إلى أن كين ساهم في بلوغ منتخب إنجلترا نصف نهائي بطولة كأس العالم المقامة في روسيا، بتسجيله 6 أهداف في 4 مباريات خاضها حتى الآن مع منتخب "الأسود الثلاثة".

المصدر:eurosport.ru