قبيل مواجهة فرنسا.. هازارد يصدم البلجيكيين

صدم قائد منتخب بلجيكا إيدين هازارد مشجعي "الشياطين الحمر"، بعدما اعترف بأنه كان في طفولته يشجع المنتخب الفرنسي أكثر من المنتخب البلجيكي.

وقال هازارد في تصريحات صحفية عشية مواجهة بلجيكا وفرنسا في نصف نهائي مونديال روسيا: " أنا وإخوتي كنا دائما نشجع فرنسا بدرجة أكبر حتى من بلجيكا.. هذا كان من خلال الجانب التشجيعي فقط، لقد كبرنا ونحن نشاهد فرنسا تفوز بمونديال 1998".

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وجاءت تصريحات هازارد بعدما تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورة له، عندما كان طفلا، وهو يرتدي الرقم 10 للمنتخب الفرنسي.

ونشأ هازارد المحترف في صفوف نادي تشيلسي الإنجليزي، في الجزء الذي يتحدث اللغة الفرنسية من بلجيكا، قبل أن ينتقل إلى مدينة ليل الفرنسية، ولم يكن حينها يتجاوز الـ14 من عمره.

يذكر أن مواجهة بلجيكا وفرنسا في نصف نهائي مونديال روسيا، ستقام غدا في مدينة سان بطرسبورغ.

المصدر: وكالات