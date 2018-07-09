شاهد.. أحدث صيحة في عالم الموضة مستوحاة من المونديال

استوحى مصفف شعر روسي يدعى جورجي كوت، آخر أعماله من أكبر حدث رياضي يقام حاليا في بلده، وهو بطولة كأس العالم لكرة القدم.

ونشر كوت على حسابه في إنستغرام، فيديو وهو يصفف الشعر لإحدى الفتيات، قبيل مواجهة روسيا وكرواتيا، بأسلوب جديد كليا، وفيه الكثير من الغرابة، إذ وضع كرة القدم على رأس الفتاة، وصبغ خصلتها الأمامية بألوان العلم الروسي الأزرق والأحمر.

وأرفق كوت الفيديو بتعليق جاء فيه: "صباح الخير، اليوم روسيا ستلعب في سوتشي! من يؤمن بالانتصار؟ ومن يساند المنتخب الروسي؟ روسيا كبيرة لذا دعونا نكتب تعليقات لدعم منتخبنا اليوم.. أعددت مفاجأة غير متوقعة للعالم بأسره! هل أنتم مهتمون؟ انتظروني الليلة".

تجدر الإشارة إلى أن روسيا خسرت المواجهة التي جمعتها السبت الماضي بكرواتيا في ربع نهائي مونديال 2018، بركلات الترجيح (3-4).

المصدر: وكالات