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شاهد.. أحدث صيحة في عالم الموضة مستوحاة من المونديال

09 يوليو 2018 | 08:00 GMT
شاهد.. أحدث صيحة في عالم الموضة مستوحاة من المونديال
انسخ الرابط https://ar.rt.com/khj6
georgiykot/instagram.com

استوحى مصفف شعر روسي يدعى جورجي كوت، آخر أعماله من أكبر حدث رياضي يقام حاليا في بلده، وهو بطولة كأس العالم لكرة القدم.

ونشر كوت على حسابه في إنستغرام، فيديو وهو يصفف الشعر لإحدى الفتيات، قبيل مواجهة روسيا وكرواتيا، بأسلوب جديد كليا، وفيه الكثير من الغرابة، إذ وضع كرة القدم على رأس الفتاة، وصبغ خصلتها الأمامية بألوان العلم الروسي الأزرق والأحمر.

Доброе утро, сегодня Россия играет в Сочи ! Кто верит в победу ? Кто болеет? И поддерживает команду России ???? Россия большая- засыпаем комментарии с поддержкой нашей сборной. Сегодня я готовлю неожиданный сюрприз для всего мира ! Вам интересно ??? Дождитесь вечера ! ______________________________________________________ Good morning, today Russian team plays in Sochi ! Who believes in victory ? And who supports the Russian team ???? Russia is big so let’s write comments with the support of our team. Today I am preparing an unexpected surprise for the whole world ! Are you interested ??? Wait for tonight ! @stolica_models Моя любимая модель @tomagafk_photo

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وأرفق كوت الفيديو بتعليق جاء فيه: "صباح الخير، اليوم روسيا ستلعب في سوتشي! من يؤمن بالانتصار؟ ومن يساند المنتخب الروسي؟ روسيا كبيرة لذا دعونا نكتب تعليقات لدعم منتخبنا اليوم.. أعددت مفاجأة غير متوقعة للعالم بأسره! هل أنتم مهتمون؟ انتظروني الليلة".

تجدر الإشارة إلى أن روسيا خسرت المواجهة التي جمعتها السبت الماضي بكرواتيا في ربع نهائي مونديال 2018، بركلات الترجيح (3-4).

المصدر: وكالات

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