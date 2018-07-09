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7 لاعبين جذورهم عربية في نصف نهائي مونديال روسيا

09 يوليو 2018 | 07:26 GMT
7 لاعبين جذورهم عربية في نصف نهائي مونديال روسيا
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Carlos Barria / Reuters

ودعت المنتخبات العربية منافسات مونديال روسيا مبكرا، لكن لاعبين جذورهم عربية بشعارات منتخبات أجنبية، سيتواجدون في نصف نهائي البطولة.

ونستعرض هنا 7 لاعبين جذورهم عربية سيشاركون مع منتخباتهم في مباريات المربع الذهبي للمونديال الروسي وهم:

1- ناصر الشاذلي.. منتخب بلجيكا

ولد الشاذلي في الثاني من أغسطس عام 1989، وهو بلجيكي من أصول مغربية ويحمل الجنسيتين، ويلعب في مركز الوسط.

2- مروان فيلايني.. منتخب بلجيكا

ولد مروان عبد اللطيف فيلايني في الـ22 من وفمبر عام 1987 في مدينة إيتربيك، إقليم بروكسل عاصمة بلجيكا، لأب مغربي وأم جزائرية، ويتميز مروان بأسلوب لعبه وقدرته على اللعب في مختلف مناطق الملعب.

3- دريس ميرتنز.. منتخب بلجيكا

ولد ميرتنز في السادس من مايو عام 1987 في مدينة ليفين في بلجيكا، وهو لاعب بلجيكي من أصول مغربية، وبدأ مسيرته الكروية في أكاديمية نادي أندرلخت للشباب، ويلعب حاليا مع نادي نابولي الإيطالي.

4- عادل رامي.. منتخب فرنسا

ولد رامي في الـ27 من ديسمبر عام 1985 في باستيا الفرنسية، وهو لاعب فرنسي من أصول مغربية، يشغل مركز المدافع، ويلعب حاليا في نادي مارسيليا، حيث انتقل إليه صيف عام 2017 قادما من نادي إشبيلية الإسباني.

5- نبيل فقير.. منتخب فرنسا

ولد نبيل فقير في الـ18 من يوليو عام 1993 في مدينة ليون الفرنسية، وهو لاعب فرنسي من أصول جزائرية، فوالداه جزائريان هاجرا إلى فرنسا عام 1992، ويلعب حاليا مع نادي ليون الفرنسي.

6- عثمان ديمبيلي.. منتخب فرنسا

ولد عثمان في الـ15 من مايو عام 1997، من أب مالي وأم موريتانية.

ويلعب عثمان في مركز الجناح ويدافع حاليا عن ألوان نادي برشلونة الإسباني.

7- كيليان مبابي

ولد كيليان في بوندي إحدى ضواحي العاصمة الفرنسية باريس في الـ20 من ديسمبر 1998، والده من أصول كاميرونية، ووالدته من جذور جزائرية.

ويلعب كليان في مركز الهجوم والجناح مع نادي باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا، ويعد أحد المواهب التي يتنبأ لها الجميع بمستقبل عظيم في كرة القدم الأوروبية والعالمية.

المصدر: RT + وكالات

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