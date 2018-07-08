مونديال روسيا.. استقبال "هزيل" لنجوم السامبا في ريو دي جانيرو

استقبلت مجموعة صغيرة لاعبي المنتخب البرازيلي، الذين ودعوا كأس العالم لكرة القدم، فور وصول بعثة الفريق إلى مطار ريو دي جانيرو الدولي، اليوم الأحد.

وخسرت البرازيل بطلة العالم خمس مرات 2-1 أمام بلجيكا في دور الثمانية في قازان، يوم الجمعة الماضي.

وهتفت المجموعة التي لم تتجاوز الـ30 مشجعا للاعبين السبعة الذين فضلوا العودة إلى البرازيل بخلاف بقية اللاعبين الذين اختاروا وجهة أخرى، وحيت المجموعة اللاعبين عقب نزولهم من الطائرة ودخولهم صالة المطار بينما توقف اللاعبان، كاسيميرو، وفيليب كوتينيو، لتحية بعض الجماهير والتقاط الصور معهم.

وتغيب نيمار، الذي يعتبر أحد أفضل اللاعبين الموهوبين في تشكيلة البرازيل، عند وصول الفريق.

Reuters

وشكر المدرب تيتي، الذي طلب منه الاتحاد البرازيلي البقاء عقب الخروج من كأس العالم، الجماهير على الترحيب الحار.

وقال المدرب في تصريحات مقتضبة عقب الوصول: "أود أن أرد على هذا الاستقبال الحار بالقول شكرا لكم من أعماق قلبي".

وقال تيتي إنه يشعر بمرارة كبيرة عقب الخروج من البطولة يوم الجمعة الماضي.

المصدر: وكالات