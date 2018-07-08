كل شيء

مونديال روسيا.. استقبال "هزيل" لنجوم السامبا في ريو دي جانيرو

08 يوليو 2018 | 22:12 GMT
مونديال روسيا.. استقبال "هزيل" لنجوم السامبا في ريو دي جانيرو
انسخ الرابط https://ar.rt.com/khif
/ Reuters

استقبلت مجموعة صغيرة لاعبي المنتخب البرازيلي، الذين ودعوا كأس العالم لكرة القدم، فور وصول بعثة الفريق إلى مطار ريو دي جانيرو الدولي، اليوم الأحد.

وخسرت البرازيل بطلة العالم خمس مرات 2-1 أمام بلجيكا في دور الثمانية في قازان، يوم الجمعة الماضي.  

وهتفت المجموعة التي لم تتجاوز الـ30 مشجعا للاعبين السبعة الذين فضلوا العودة إلى البرازيل بخلاف بقية اللاعبين الذين اختاروا وجهة أخرى، وحيت المجموعة اللاعبين عقب نزولهم من الطائرة ودخولهم صالة المطار بينما توقف اللاعبان، كاسيميرو، وفيليب كوتينيو، لتحية بعض الجماهير والتقاط الصور معهم.  

وتغيب نيمار، الذي يعتبر أحد أفضل اللاعبين الموهوبين في تشكيلة البرازيل، عند وصول الفريق.

Reuters

وشكر المدرب تيتي، الذي طلب منه الاتحاد البرازيلي البقاء عقب الخروج من كأس العالم، الجماهير على الترحيب الحار.  

وقال المدرب في تصريحات مقتضبة عقب الوصول: "أود أن أرد على هذا الاستقبال الحار بالقول شكرا لكم من أعماق قلبي".  

وقال تيتي إنه يشعر بمرارة كبيرة عقب الخروج من البطولة يوم الجمعة الماضي.

المصدر: وكالات

مشهور في المجتمع
مونديال روسيا.. استقبال "هزيل" لنجوم السامبا في ريو دي جانيرو
08 يوليو 2018 | 22:12 GMT
الفيفا يكشف عن حكم مواجهة فرنسا وبلجيكا في نصف نهائي المونديال
08 يوليو 2018 | 21:52 GMT
مونديال روسيا.. التاريخ يطمئن "شياطين" بلجيكا قبل مواجهة "ديوك" فرنسا
08 يوليو 2018 | 21:21 GMT
تشيرتشيسوف يكسب احترام الروس
08 يوليو 2018 | 19:16 GMT
المنتخب الروسي يشكر جماهيره
08 يوليو 2018 | 17:46 GMT
مونديال روسيا.. هازار ولوكاكو وفيتسل وكومباني يغيبون عن التدريب الجماعي
08 يوليو 2018 | 17:13 GMT
أفضل 10 لاعبين في مونديال روسيا
08 يوليو 2018 | 17:02 GMT
فالديراما: مونديال روسيا رائع
08 يوليو 2018 | 16:02 GMT
إحصائيات مثيرة لمونديال 2018 عقب دور الثمانية
08 يوليو 2018 | 15:25 GMT
"الفيفا" ينذر لاعب منتخب كرواتيا بسبب أوكرانيا (فيديو)
08 يوليو 2018 | 15:18 GMT
رئيس الوزراء البلجيكي سيحضر مباراة بلاده أمام فرنسا في نصف نهائي المونديال
08 يوليو 2018 | 14:02 GMT
أولى ضحايا خسارة روسيا أمام كرواتيا
08 يوليو 2018 | 13:09 GMT
والد أوزيل يحث نجله على ترك المنتخب الألماني
08 يوليو 2018 | 13:07 GMT
هييرو يرحل عن منتخب "لاروخا" بعد إقصاء مرير
08 يوليو 2018 | 12:16 GMT
مودريتش أول كرواتي يمرر أكثر من 100 تمريرة في مباراة بكأس العالم
08 يوليو 2018 | 11:52 GMT
فعاليات ترويجية لمونديال 2022
08 يوليو 2018 | 11:43 GMT
كرواتيا تتأهل إلى نصف نهائي المونديال
08 يوليو 2018 | 11:33 GMT
بيكهام للسلطان إبرا.. وعد الحر دين!
08 يوليو 2018 | 11:29 GMT
قائمة هدافي مونديال روسيا قبل المربع الذهبي
08 يوليو 2018 | 10:52 GMT
شاهد.. رئيسة كرواتيا تحتفل مع لاعبي بلادها في غرفة تبديل ملابسهم
08 يوليو 2018 | 10:51 GMT
الاتحاد البرازيلي يعرض على تيتي الاستمرار
08 يوليو 2018 | 10:18 GMT
إبراهيموفيتش يوجه رسالة للاعبي السويد بعد الخسارة أمام إنجلترا
08 يوليو 2018 | 09:41 GMT
اعتزال صاحب الرقم القياسي في منتخب روسيا .. (فيديو)
08 يوليو 2018 | 09:41 GMT
بالفيديو.. رئيسة كرواتيا تتجول في شوارع سوتشي وتلتقط الصور مع المارة
08 يوليو 2018 | 08:25 GMT
شاهد.. لحظة وصول منتخب روسيا إلى موسكو
08 يوليو 2018 | 07:44 GMT
مدرب كرواتيا: كنا محظوظين أمام روسيا
08 يوليو 2018 | 07:37 GMT
شاهد.. رئيسة كرواتيا تعانق مدفيديف بعد فوز منتخب بلادها
08 يوليو 2018 | 06:36 GMT
أول تعليق من مدرب روسيا بعد وداع المونديال
07 يوليو 2018 | 22:04 GMT
أهداف مباراتي اليوم الـ 25 من مونديال روسيا 2018
07 يوليو 2018 | 22:00 GMT
نيمار: هذه أسوأ لحظة في مسيرتي
07 يوليو 2018 | 20:57 GMT
مونديال روسيا.. التشكيلة الرسمية لمواجهة روسيا وكرواتيا
07 يوليو 2018 | 16:56 GMT
السلطان إبرا يخسر الرهان أمام بيكهام
07 يوليو 2018 | 16:49 GMT
الطوارئ البرتغالية تسخر من نيمار!
07 يوليو 2018 | 16:49 GMT
شاهد.. صديقة رونالدو السابقة الروسية إيرينا شايك تدعم منتخب بلادها على طريقتها
07 يوليو 2018 | 16:22 GMT
شاهد.. فرحة المشجعين الإنجليز بالهدف الثاني لمنتخبهم في شباك السويد
07 يوليو 2018 | 16:20 GMT
لجنة قطر 2022: حصلنا على خبرة كبيرة من مونديال روسيا على مستوى التنظيم والأمن
07 يوليو 2018 | 15:59 GMT
بالفيديو.. "الأسود الثلاثة" تفترس "Gulo Gulo" وتبلغ المربع الذهبي لمونديال روسيا
07 يوليو 2018 | 15:55 GMT
مونديال روسيا.. هنري سيكون مسرورا بفوز فرنسا على بلجيكا
07 يوليو 2018 | 14:38 GMT
قائد المكسيك يسخر من نيمار بعد الخروج من المونديال
07 يوليو 2018 | 13:46 GMT
سكولاري عن نيمار: لدينا بيليه واحد لا خليفة له!
07 يوليو 2018 | 13:22 GMT