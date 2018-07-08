مونديال روسيا.. التاريخ يطمئن "شياطين" بلجيكا قبل مواجهة "ديوك" فرنسا

تلعب فرنسا أمام بلجيكا في الدور نصف النهائي لكأس العالم التي تستضيفها روسيا حاليا، على ملعب سان بطرسبورغ، بعد غد الثلاثاء، لتحديد المتأهل الأول لنهائي النسخة الـ21 من المونديال.

ووصلت بلجيكا للدور قبل النهائي للمرة الثانية في تاريخها، وخسرت في المرة الأولى في نسخة 1986 أمام الأرجنتين التي واصلت طريقها لتحقق اللقب.

ولم يخسر فريق المدرب روبرتو مارتينيز في 23 مباراة، وكانت آخر هزيمة في مباراة رسمية أمام ويلز في دور الثمانية لبطولة أوروبا 2016.

وبلجيكا هي الأكثر تسجيلا للأهداف في البطولة برصيد 14 هدفا حتى الآن، وسجل لها في البطولة تسعة لاعبين مختلفين (باستثناء الأهداف العكسية)، ولم يتفوق على هذا العدد إلا إيطاليا في نسخة 2006 وفرنسا في نسخة 1982 (10 لاعبين مختلفين).

وسجل روميلو لوكاكو 17 هدفا وصنع ثلاثة أهداف أخرى في آخر 13 مباراة مع منتخب بلجيكا.

وسيغيب توماس مونييه عن المباراة بسبب الإنذار الثاني، الذي حصل عليه في مباراة دور الثمانية أمام البرازيل.

في المقابل، بلغت فرنسا الدور قبل النهائي لكأس العالم للمرة السادسة، وتأهلت للنهائي مرتين عامي 1998 و2006.

وسكنت كل تسديدات فريق المدرب ديدييه ديشامب الست الأخيرة على المرمى، شباك المنافسين، في البطولة.

وأحرز أنطوان غريزمان سبعة أهداف في آخر ست مباريات في أدوار خروج المغلوب ببطولة كبرى.

فيما سكنت شباك فرنسا أربعة أهداف فقط في المباريات الخمس التي خاضتها في البطولة حتى الآن.

وللفريقين الأوروبيين تاريخ طويل من المواجهات، فقد التقيا 73 مرة فازت فرنسا في 24 وبلجيكا في 30 وساد التعادل بينهما في 19 مباراة.

المصدر: رويترز