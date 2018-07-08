كل شيء

مونديال روسيا.. التاريخ يطمئن "شياطين" بلجيكا قبل مواجهة "ديوك" فرنسا

08 يوليو 2018 | 21:21 GMT
مونديال روسيا.. التاريخ يطمئن "شياطين" بلجيكا قبل مواجهة "ديوك" فرنسا
انسخ الرابط https://ar.rt.com/khi9
/ Reuters

تلعب فرنسا أمام بلجيكا في الدور نصف النهائي لكأس العالم التي تستضيفها روسيا حاليا، على ملعب سان بطرسبورغ، بعد غد الثلاثاء، لتحديد المتأهل الأول لنهائي النسخة الـ21 من المونديال.

ووصلت بلجيكا للدور قبل النهائي للمرة الثانية في تاريخها، وخسرت في المرة الأولى في نسخة 1986 أمام الأرجنتين التي واصلت طريقها لتحقق اللقب.

ولم يخسر فريق المدرب روبرتو مارتينيز في 23 مباراة، وكانت آخر هزيمة في مباراة رسمية أمام ويلز في دور الثمانية لبطولة أوروبا 2016.

وبلجيكا هي الأكثر تسجيلا للأهداف في البطولة برصيد 14 هدفا حتى الآن، وسجل لها في البطولة تسعة لاعبين مختلفين (باستثناء الأهداف العكسية)، ولم يتفوق على هذا العدد إلا إيطاليا في نسخة 2006 وفرنسا في نسخة 1982 (10 لاعبين مختلفين).

وسجل روميلو لوكاكو 17 هدفا وصنع ثلاثة أهداف أخرى في آخر 13 مباراة مع منتخب بلجيكا.

وسيغيب توماس مونييه عن المباراة بسبب الإنذار الثاني، الذي حصل عليه في مباراة دور الثمانية أمام البرازيل.

في المقابل، بلغت فرنسا الدور قبل النهائي لكأس العالم للمرة السادسة، وتأهلت للنهائي مرتين عامي 1998 و2006.

وسكنت كل تسديدات فريق المدرب ديدييه ديشامب الست الأخيرة على المرمى، شباك المنافسين، في البطولة.

وأحرز أنطوان غريزمان سبعة أهداف في آخر ست مباريات في أدوار خروج المغلوب ببطولة كبرى.

فيما سكنت شباك فرنسا أربعة أهداف فقط في المباريات الخمس التي خاضتها في البطولة حتى الآن.

وللفريقين الأوروبيين تاريخ طويل من المواجهات، فقد التقيا 73 مرة فازت فرنسا في 24 وبلجيكا في 30 وساد التعادل بينهما في 19 مباراة.

المصدر: رويترز

مشهور في المجتمع
مونديال روسيا.. التاريخ يطمئن "شياطين" بلجيكا قبل مواجهة "ديوك" فرنسا
08 يوليو 2018 | 21:21 GMT
تشيرتشيسوف يكسب احترام الروس
08 يوليو 2018 | 19:16 GMT
المنتخب الروسي يشكر جماهيره
08 يوليو 2018 | 17:46 GMT
مونديال روسيا.. هازار ولوكاكو وفيتسل وكومباني يغيبون عن التدريب الجماعي
08 يوليو 2018 | 17:13 GMT
أفضل 10 لاعبين في مونديال روسيا
08 يوليو 2018 | 17:02 GMT
فالديراما: مونديال روسيا رائع
08 يوليو 2018 | 16:02 GMT
إحصائيات مثيرة لمونديال 2018 عقب دور الثمانية
08 يوليو 2018 | 15:25 GMT
"الفيفا" ينذر لاعب منتخب كرواتيا بسبب أوكرانيا (فيديو)
08 يوليو 2018 | 15:18 GMT
رئيس الوزراء البلجيكي سيحضر مباراة بلاده أمام فرنسا في نصف نهائي المونديال
08 يوليو 2018 | 14:02 GMT
أولى ضحايا خسارة روسيا أمام كرواتيا
08 يوليو 2018 | 13:09 GMT
والد أوزيل يحث نجله على ترك المنتخب الألماني
08 يوليو 2018 | 13:07 GMT
هييرو يرحل عن منتخب "لاروخا" بعد إقصاء مرير
08 يوليو 2018 | 12:16 GMT
مودريتش أول كرواتي يمرر أكثر من 100 تمريرة في مباراة بكأس العالم
08 يوليو 2018 | 11:52 GMT
فعاليات ترويجية لمونديال 2022
08 يوليو 2018 | 11:43 GMT
كرواتيا تتأهل إلى نصف نهائي المونديال
08 يوليو 2018 | 11:33 GMT
بيكهام للسلطان إبرا.. وعد الحر دين!
08 يوليو 2018 | 11:29 GMT
قائمة هدافي مونديال روسيا قبل المربع الذهبي
08 يوليو 2018 | 10:52 GMT
شاهد.. رئيسة كرواتيا تحتفل مع لاعبي بلادها في غرفة تبديل ملابسهم
08 يوليو 2018 | 10:51 GMT
الاتحاد البرازيلي يعرض على تيتي الاستمرار
08 يوليو 2018 | 10:18 GMT
إبراهيموفيتش يوجه رسالة للاعبي السويد بعد الخسارة أمام إنجلترا
08 يوليو 2018 | 09:41 GMT
اعتزال صاحب الرقم القياسي في منتخب روسيا .. (فيديو)
08 يوليو 2018 | 09:41 GMT
بالفيديو.. رئيسة كرواتيا تتجول في شوارع سوتشي وتلتقط الصور مع المارة
08 يوليو 2018 | 08:25 GMT
شاهد.. لحظة وصول منتخب روسيا إلى موسكو
08 يوليو 2018 | 07:44 GMT
مدرب كرواتيا: كنا محظوظين أمام روسيا
08 يوليو 2018 | 07:37 GMT
شاهد.. رئيسة كرواتيا تعانق مدفيديف بعد فوز منتخب بلادها
08 يوليو 2018 | 06:36 GMT
أول تعليق من مدرب روسيا بعد وداع المونديال
07 يوليو 2018 | 22:04 GMT
أهداف مباراتي اليوم الـ 25 من مونديال روسيا 2018
07 يوليو 2018 | 22:00 GMT
نيمار: هذه أسوأ لحظة في مسيرتي
07 يوليو 2018 | 20:57 GMT
مونديال روسيا.. التشكيلة الرسمية لمواجهة روسيا وكرواتيا
07 يوليو 2018 | 16:56 GMT
السلطان إبرا يخسر الرهان أمام بيكهام
07 يوليو 2018 | 16:49 GMT
الطوارئ البرتغالية تسخر من نيمار!
07 يوليو 2018 | 16:49 GMT
شاهد.. صديقة رونالدو السابقة الروسية إيرينا شايك تدعم منتخب بلادها على طريقتها
07 يوليو 2018 | 16:22 GMT
شاهد.. فرحة المشجعين الإنجليز بالهدف الثاني لمنتخبهم في شباك السويد
07 يوليو 2018 | 16:20 GMT
لجنة قطر 2022: حصلنا على خبرة كبيرة من مونديال روسيا على مستوى التنظيم والأمن
07 يوليو 2018 | 15:59 GMT
بالفيديو.. "الأسود الثلاثة" تفترس "Gulo Gulo" وتبلغ المربع الذهبي لمونديال روسيا
07 يوليو 2018 | 15:55 GMT
مونديال روسيا.. هنري سيكون مسرورا بفوز فرنسا على بلجيكا
07 يوليو 2018 | 14:38 GMT
قائد المكسيك يسخر من نيمار بعد الخروج من المونديال
07 يوليو 2018 | 13:46 GMT
سكولاري عن نيمار: لدينا بيليه واحد لا خليفة له!
07 يوليو 2018 | 13:22 GMT
الرئيسة الكرواتية تصل سوتشي عبر رحلة جوية عادية
07 يوليو 2018 | 13:19 GMT
التشكيلة الأساسية لمنتخبي السويد "Gulo Gulo" وإنجلترا "الأسود الثلاثة"
07 يوليو 2018 | 13:19 GMT