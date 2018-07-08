// 26.06.2018 по тикету 15478
بالفيديو.. حارس ليفربول يكرر كارثة نهائي دوري الأبطال
AFP FRANCK FIFE
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وقع حارس ليفربول، الألماني لوريس كاريوس، في خطأ محرج خلال حصة إحمائية لمباراة ودية استعدادا للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وأثناء قيام لاعبي الريدز بحركات الإحماء قبل مباراة ودية، سدد أحد زملاء كاريوس الكرة، فارتدت من يديه إلى داخل الشباك، تماما مثل ما حدث في الدقائق الأخيرة من نهائي دوري الأبطال بعد تسديدة مهاجم ريال مدريد الويلزي غاريث بيل في المباراة التي خسرها ليفربول بنتيجة 1-3.
المصدر: وكالات
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