 
مباشر

بالفيديو.. حارس ليفربول يكرر كارثة نهائي دوري الأبطال

الرياضة

بالفيديو.. حارس ليفربول يكرر كارثة نهائي دوري الأبطال
AFP FRANCK FIFE
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/khhf

وقع حارس ليفربول، الألماني لوريس كاريوس، في خطأ محرج خلال حصة إحمائية لمباراة ودية استعدادا للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأثناء قيام لاعبي الريدز بحركات الإحماء قبل مباراة ودية، سدد أحد زملاء كاريوس الكرة، فارتدت من يديه إلى داخل الشباك، تماما مثل ما حدث في الدقائق الأخيرة من نهائي دوري الأبطال بعد تسديدة مهاجم ريال مدريد الويلزي غاريث بيل في المباراة التي خسرها ليفربول بنتيجة 1-3.

إقرأ المزيد
شاهد.. خطأ قاتل لحارس ليفربول في نهائي الأبطال

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

حرب بوتين لتعزيز الأمن السيبراني