مونديال روسيا.. هازار ولوكاكو وفيتسل وكومباني يغيبون عن التدريب الجماعي

غاب القائد إدين هازار وروميلو لوكاكو وأكسل فيتسل وفانسان كومباني عن ربع الساعة الأولى للحصة التدريبية الجماعية لمنتخب بلجيكا وذلك قبل يومين من مواجهة فرنسا في ربع نهائي المونديال.

وإذا كان المدافع الأيمن مونييه موقوفا بسبب حصوله على إنذارين منذ بداية البطولة، فإن الأربعة الأساسيين الآخرين كانوا متواجدين على حافة ملعب التدريبات لمراقبة زملائهم حتى نهاية الفترة المفتوحة أمام الصحفيين.

في المقابل، تدرب قطبا دفاع توتنهام الإنجليزي توبي ألدرفيريلد ويان فيرتونغن منفردين تحت ناظري الفرنسي تييري هنري، المساعد الثاني لمدرب "الشياطين الحمر" الإسباني روبرتو مارتينيز.

وتقام مباراة الدور نصف النهائي بين بلجيكا الساعية إلى لقبها الأول، وفرنسا التي تطمح إلى لقبها الثاني بعد الأول على أرضها عام 1998، الثلاثاء على ملعب سان بطرسبورغ.

المصدر: أ ف ب