نيمار يطالب باريس سان جيرمان بالتخلص من كافاني

أشارت تقارير صحفية إيطالية، إلى أن كافاني قد يغادر فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الفترة الحالية والعودة للعب في الدوري الإيطالي.

وذكر موقع فوتبول إيطاليا، أن نيمار طلب من إدارة باريس سان جيرمان التخلص سريعا من كافاني والتعاقد مع زميله السابق لويس سواريز.

وأكد الموقع أن علاقة نيمار وكافاني في باريس سان جيرمان ليست جيدة سواء داخل أو خارج الملعب، وحصلت عدة مواقف تثبت توتر العلاقة بينهما.

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وأضاف الموقع، أنه في حالة مغادرة كافاني، باريس سان جيرمان، سيكون الدوري الإيطالي هو الخيار الأول للاعب خاصة في ظل اهتمام نابولي ويوفنتوس بضمه خلال الميركاتو الصيفي.

المصدر: وكالات