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"الفيفا" ينذر لاعب منتخب كرواتيا بسبب أوكرانيا (فيديو)

08 يوليو 2018 | 15:18 GMT
"الفيفا" ينذر لاعب منتخب كرواتيا بسبب أوكرانيا (فيديو)
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/ Sputnik

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم إنه وجه إنذارا لأحد لاعبي منتخب كرواتيا بعد نشره فيديو يمدح فيه أوكرانيا، بعد أن تغلب منتخبه على روسيا المضيفة لكأس العالم 2018 أمس السبت.

ووفقا لوكالة تاس فإن الفيفا وجه إنذارا لمدافع المنتخب الكرواتي دوماغوي فيدا، الذي ظهر بشريط فيديو بعد انتهاء مباراة روسيا، وهو يصرخ "المجد لأوكرانيا"، قبل أن يضيف اللاعب السابق المتقاعد أوجين فوكوجيفيتش "هذا الفوز لدينامو وأوكرانيا… إلى الأمام كرواتيا".

ولعب فيدا وفوكوجيفيتش معا في نادي دينامو كييف الأوكراني، وكان فيدا أحد أسباب فوز كرواتيا بركلات الترجيح على روسيا أمس، حيث سجل هدفا في الوقت الإضافي وكذلك ركلة جزاء ضمن ركلات الترجيح.

ووفقا لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، قال الاتحاد الدولي لكرة القدم عندما سئل عن شريط الفيديو، "يدرس الفيفا التقارير المختلفة للمباراة المذكورة، فضلا عن أدلة محتملة بشأن المسألة المشار إليها. والرجاء الفهم أنه لا يمكننا التعليق أكثر من ذلك قبل أن نقوم بتقييم جميع المعلومات المتاحة".

وقال فيدا لصحيفة "سبورت إكسبرس" الروسية، "إنه أراد أن يكون الفيديو رسالة شخصية".

ونقلت عنه قوله "لا سياسة في كرة القدم، إنها مزحة لأصدقائي من دينامو كييف. أنا أحب الروس وأنا أحب الأوكرانيين".

وعين فوكوجيتش في العام الماضي ككشاف لفريق دينامو بعد مشواره الطويل في اللعب الذي تضمن مشاركة منتخب كرواتيا في كأس العالم 2014.

ويمكن للفيفا أن يوقف اللاعبين الذين يقومون بأي إجراءات سياسية في كأس العالم.

وكان الفيفا قد فرض غرامة على ثلاثة لاعبين سويسريين لقيامهم بحركات تشير إلى العلم الألباني خلال الفوز "2-1 " على صربيا في مرحلة المجموعات.

ويواجه منتخب كرواتيا نظيره الإنجليزي في الـ11 من يوليو الجاري على ملعب لوجنيكي في العاصمة موسكو في تمام الساعة 21:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

المصدر: وكالات

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