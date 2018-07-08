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والد أوزيل يحث نجله على ترك المنتخب الألماني

08 يوليو 2018 | 13:07 GMT
والد أوزيل يحث نجله على ترك المنتخب الألماني
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/ Reuters

أكد والد اللاعب الدولي الألماني مسعود أوزيل أن نجله يجب أن يغادر منتخب ألمانيا لكرة القدم بعد أن "تحول إلى كبش فداء" عقب خروج المانشافت من الدور الأول لمونديال روسيا.

وانتقد أوزيل (29 عاما) بشدة في ألمانيا بعد خيبة مونديال روسيا، بعدما فقد المنتخب لقبه بحلوله رابعا وأخيرا في مجموعته في الدور الأول.

وكانت الضغوط تزايدت فعلا على لاعب خط وسط أرسنال الإنجليزي قبل انطلاق البطولة بسبب الصورة التي جمعته بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتم استغلالها للتشكيك بولائه لألمانيا.

وأجج الدولي السابق ومدير المنتخب الألماني أوليفر بيرهوف الجمعة الموقف بالنسبة إلى أوزيل ذي الأصول التركية، مؤكدا في بيان له أنه كان يتوجب الاستغناء عن خدمات اللاعب بسبب فشله في إيضاح موقفه من الصورة مع الرئيس التركي.

وقال والد اللاعب مصطفى أوزيل في حوار صحفي: "هذا البيان وقح. برأيي إنه يهدف (بيرهوف) إلى إنقاذ نفسه".

واعتذر بيرهوف لاحقا عما قاله مؤكدا أنه "كان على خطأ".

واعتبر والد أوزيل أن ابنه وافق على التقاط صورة مع أردوغان من باب "الأدب" فقط، ولم يكن يقصد أبدا أن تكون بيانا سياسيا، كما دافع عنه لعدم توضيح موقفه علنا.

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وقال مصطفى: "مسعود لا يريد أن يوضح موقفه، ولا يريد أن يدافع عن نفسه. إنه يلعب مع المنتخب الألماني منذ تسعة أعوام ... وتوج معه بكأس العالم".

وتابع: "ساهم كثيرا في هذا البلد، لكن الوضع كان: إذا فزنا نفوز معا، وإذا خسرنا فإننا نخسر بسبب أوزيل؟ يتم انتقاده الآن ويصبح كبش فداء، ويمكنني أن أفهم ما إذا كان يشعر بالإهانة".

وتوجه إلى ابنه بالقول بشأن استمراره مع المنتخب من عدمه "يجب أن يقرر بنفسه، ولكن لو كنت مكانه سأقول شكرا جزيلا"، مؤكدا "الجرح يكبر كثيرا، ومن يدري ماذا سيحدث في المباراة المقبلة. لو كنت مكانه لابتعدت، ولكنها تبقى وجهة نظري الخاصة".

المصدر: أ ف ب

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