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مودريتش أول كرواتي يمرر أكثر من 100 تمريرة في مباراة بكأس العالم

08 يوليو 2018 | 11:52 GMT
مودريتش أول كرواتي يمرر أكثر من 100 تمريرة في مباراة بكأس العالم
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PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

واصل قائد منتخب كرواتيا لوكا مودريتش تألقه في كأس العالم 2018 وقاد منتخب بلاده إلى الصعود للمربع الذهبي لثاني مرة في تاريخ كرواتيا على حساب البلد المضيف روسيا بركلات الجزاء.

وأظهرت الإحصائيات أن مودرتيش قام بأكثر من 100 تمريرة في مباراة روسيا أمس والتي فاز فيها المنتخب الكرواتي بركلات الجزاء 4-3 بعد تعادلهما 1-1، في الوقت الأصلي للمباراة وبالنتيجة ذاتها بعد الشوطين الإضافيين.

وبهذا العدد من التمريرات أصبح مودرتيش أول لاعب كرواتي يمرر هذا العدد في مباراة واحدة.

وبات منتخب كرواتيا ثاني منتخب يربح بركلات الترجيح مرتين في نسخة واحدة من كأس العالم، بعد الأرجنتين في 1990.

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كما أن كرواتيا أصبحت خامس منتخب يصل إلى نصف نهائي كأس العالم أكثر من مرة منذ 1998، بعد ألمانيا أربع بطولات، البرازيل وفرنسا وهولندا في ثلاث بطولات وكرواتيا مرتين.

المصدر: وكالات

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