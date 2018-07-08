مودريتش أول كرواتي يمرر أكثر من 100 تمريرة في مباراة بكأس العالم

واصل قائد منتخب كرواتيا لوكا مودريتش تألقه في كأس العالم 2018 وقاد منتخب بلاده إلى الصعود للمربع الذهبي لثاني مرة في تاريخ كرواتيا على حساب البلد المضيف روسيا بركلات الجزاء.
وأظهرت الإحصائيات أن مودرتيش قام بأكثر من 100 تمريرة في مباراة روسيا أمس والتي فاز فيها المنتخب الكرواتي بركلات الجزاء 4-3 بعد تعادلهما 1-1، في الوقت الأصلي للمباراة وبالنتيجة ذاتها بعد الشوطين الإضافيين.
وبهذا العدد من التمريرات أصبح مودرتيش أول لاعب كرواتي يمرر هذا العدد في مباراة واحدة.
#Modric, what a display!— David Kappel (@kappilinho) July 7, 2018
140 touches
102 passes
87.3% pass accuracy
8 dribbles
4 key passes
1 assist
1 converted penalty
Deserved Man of the Match!#WorldCup #RUSCRO pic.twitter.com/pZOXKE9bFe
وبات منتخب كرواتيا ثاني منتخب يربح بركلات الترجيح مرتين في نسخة واحدة من كأس العالم، بعد الأرجنتين في 1990.
#RUS #CRO— @fifaworldcup_ar 🇷🇺🏆 (@fifaworldcup_ar) July 7, 2018
لحظة التأهل لنصف النهائي!
ثاني منتخب يفوز بركلات الترجيح مرتين في نسخة واحدة من كأس العالم، بعد الأرجنتين في 1990!#RUSCRO #روسيا2018 pic.twitter.com/qZM9SX3l8g
كما أن كرواتيا أصبحت خامس منتخب يصل إلى نصف نهائي كأس العالم أكثر من مرة منذ 1998، بعد ألمانيا أربع بطولات، البرازيل وفرنسا وهولندا في ثلاث بطولات وكرواتيا مرتين.
المصدر: وكالات