مودريتش أول كرواتي يمرر أكثر من 100 تمريرة في مباراة بكأس العالم

واصل قائد منتخب كرواتيا لوكا مودريتش تألقه في كأس العالم 2018 وقاد منتخب بلاده إلى الصعود للمربع الذهبي لثاني مرة في تاريخ كرواتيا على حساب البلد المضيف روسيا بركلات الجزاء.

وأظهرت الإحصائيات أن مودرتيش قام بأكثر من 100 تمريرة في مباراة روسيا أمس والتي فاز فيها المنتخب الكرواتي بركلات الجزاء 4-3 بعد تعادلهما 1-1، في الوقت الأصلي للمباراة وبالنتيجة ذاتها بعد الشوطين الإضافيين.

وبهذا العدد من التمريرات أصبح مودرتيش أول لاعب كرواتي يمرر هذا العدد في مباراة واحدة.

#Modric, what a display!



140 touches

102 passes

87.3% pass accuracy

8 dribbles

4 key passes

1 assist

1 converted penalty



Deserved Man of the Match!#WorldCup #RUSCRO pic.twitter.com/pZOXKE9bFe — David Kappel (@kappilinho) July 7, 2018

وبات منتخب كرواتيا ثاني منتخب يربح بركلات الترجيح مرتين في نسخة واحدة من كأس العالم، بعد الأرجنتين في 1990.

#RUS #CRO

لحظة التأهل لنصف النهائي!

ثاني منتخب يفوز بركلات الترجيح مرتين في نسخة واحدة من كأس العالم، بعد الأرجنتين في 1990!#RUSCRO #روسيا2018 pic.twitter.com/qZM9SX3l8g — @fifaworldcup_ar 🇷🇺🏆 (@fifaworldcup_ar) July 7, 2018

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كما أن كرواتيا أصبحت خامس منتخب يصل إلى نصف نهائي كأس العالم أكثر من مرة منذ 1998، بعد ألمانيا أربع بطولات، البرازيل وفرنسا وهولندا في ثلاث بطولات وكرواتيا مرتين.

المصدر: وكالات