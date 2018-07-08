قائمة هدافي مونديال روسيا قبل المربع الذهبي

أسدل الستار على مباريات الدور ربع النهائي من النسخة الـ 21 من بطولة كأس العالم 2018، المقامة حاليا في روسيا.

واحتفظ النجم الإنجليزي، هاري كين، قائد منتخب "الأسود الثلاثة" بعرش صدارة الهدافين بعد انتهاء هذا الدور.

ويتصدر هاري كين، مهاجم منتخب إنجلترا وفريق توتنهام، قائمة الهدافين برصيد 6 أهداف، بفارق هدفين عن المهاجم البلجيكي روميليو لوكاكو، ولا يزالان في دائرة المنافسة، ويليهما كل من الروسي دينيس تشريشيف، والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، برصيد أربعة أهداف لكل منهما ولكنهما خرجا من دائرة المنافسة.

وفيما يأتي ترتيب الهدافين العشرة الأوائل، قبل بداية الدور قبل النهائي لمونديال روسيا 2018:

1- هاري كين (إنجلترا) – 6 أهداف

2- روميلو لوكاكو (بلجيكا) – 4

3- دينيس تشيريشيف (روسيا) – 4

4- كريتسيانو رونالدو (البرتغال) – 4

5- أرتيوم دزيوبا (روسيا) – 3

6- أنطوان غريزمان (فرنسا) – 3

7- ياري مينا (كولومبيا) – 3

8- دييغو كوستا (إسبانيا) – 3

9- ايدينسون كافاني (الأوروغواي) – 3

10- كيليان مبابي (فرنسا) – 3.

وفيما يلي قائمة اللاعبين الذين دونوا أسماءهم في سجل هدافي مونديال 2018، مع نهاية الدور ربع النهائي:

المصدر: RT + fifa.com