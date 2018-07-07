الكرملين: بوتين شاهد مباراة روسيا مع كرواتيا ويعتبر لاعبينا أبطالا

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين شاهد مجريات مباراة روسيا – كرواتيا اليوم، وإنه يعتبر لاعبي المنتخب الروسي أبطالا خسروا في مباراة هي الأجمل.

وجاء ذلك في معرض إجابة بيسكوف على سؤال وكالة "إنترفاكس" عما إذا كانت المباراة نالت إعجاب بوتين، قائلا: "شاهد (بوتين) المباراة.. شجع (اللاعبين).. خسر لاعبونا في مباراة صادقة وغاية في الجمال.. لكن بالنسبة لنا هم قد أحسنوا صنعا.. أبطال.. بذلوا جهدهم حتى النهاية على أرض الملعب.. نحن فخورون بهم".

وأضاف بيسكوف: "نتمنى النجاح لأولئك الذين بقوا في اللعبة".

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وفي نفس السياق، أعرب رئيس الوزراء الروسي، دميتري ميدفيديف الذي حضر بنفسه المباراة في الملعب، عن إعجابه بلعب المنتخب الروسي. وكتب في إنستغرام: "شكرا جزيلا للفريق الروسي على أدائه في هذه البطولة في روسيا".

المصدر: إنترفاكس