أول تعليق من مدرب روسيا بعد وداع المونديال

علق المدير الفني للمنتخب الروسي ستانيسلاف تشيرتشيسوف على خروج فريقه من منافسات كأس العالم عقب الخسارة الدراماتيكية أمام كرواتيا في ربع نهائي مونديال روسيا 2018.

وقال تشيرتشيسوف عقب المباراة: "آمنا بقدراتنا وأثبتنا أن العمل الجاد فقط هو طريق النجاح".

وأضاف المدرب الروسي: "أظن أن الجماهير الروسية تثق فينا، وأصبحوا يحبون هذا المنتخب، والبلد ككل عبر عن حبه للمنتخب الوطني، ويعلمون الآن قيمة المنتخب الروسي، ونتمنى أن نكون قد طورنا الأمور إلى الأفضل".

وختم تشيرتشيسوف تصريحاته بقوله "كنا نأمل في إنهاء المباراة اليوم لصالحنا، لكن خرجنا بشكل مشرف".

المصدر: وكالات