أهداف مباراتي اليوم الـ 25 من مونديال روسيا 2018

شهد اليوم الـ25 من بطولة كأس العالم نهاية الحلم بالنسبة للمنتخب الروسي الذي كان بطلا في مباراة كبيرة أمام كرواتيا التي بلغت المربع الذهبي إلى جانب إنجلترا التي أقصت السويد.

إنجلترا لنصف النهائي للمرة الأولى منذ 28 عاما

تأهل المنتخب الإنجليزي لنصف نهائي كأس العالم للمرة الأولى منذ مونديال إيطاليا 1990 بفضل الفوز بنتيجة 2-0 على السويد بهدفين من رأسيتين لكل من هاري ماجواير وديلي ألي.

روسيا تودع المونديال بعد مباراة كبيرة أمام كرواتيا

ودعت روسيا نهائيات كأس العالم من الدور ربع النهائي إثر خسارتها أمام كرواتيا 4-3 بركلات الترجيح (انتهى الوقتان الأصلي 1-1 والإضافي 2-2)، بعد مباراة دراماتيكية أثبتت من خلالها علو كعبها في البطولات الكبرى، لتقابل كرواتيا في نصف النهائي إنجلترا من أجل حجز مقعد إلى النهائي.

المصدر: RT